新州這夏季已有 14 人溺斃 泳客務必防範離岸流

在新州南部 Cronulla 的 Shelly Beach，三名男子遭遇強烈離岸流 (rip)，一人當場死亡，另外兩人獲救。





新州衝浪救生協會 CEO Steven Pearce 表示，遇到有人遇溺，如果大家不諳水性，又沒有任何浮水裝置的話，則不應該下水救人。





Pearce 接受 SBS 新聞台訪問時表示，如果你目睹有人在沒有救生員的地方遇到意外，應該致電緊急服務部。





Pearce 表示，自去年 12 月 1 日夏季節開始以來，新州已經發生了 14 人在海中溺水死亡事件。而每一宗溺斃事件，都發生在沒有人巡邏的地點。因此，如果大家在這些水域遇到麻煩，便沒有值班的救生員可以立即施加援手。





離岸流是頭號岸殺手。





全澳洲這個夏天溺斃的人數已超過 50 人。





大家應選擇在兩支紅黃旗之間的水域游泳，因為這海水範圍有救生員巡邏。

