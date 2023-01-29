新州這夏季已有 14 人溺斃 泳客務必防範離岸流

昨日下午一名男子在雪梨南部溺水身亡後，衝浪救生會懇請市民在無人巡邏的海灘上，必須謹慎。

NSW SURF LIFE SAVING SEASON COMMENCEMENT SYDNEY

新州衝浪救生協會 CEO Steven Pearce 提醒大家應在兩支紅黃旗中間的水域游水。 Source: AAP / AARON BUNCH/AAPIMAGE

在新州南部 Cronulla 的 Shelly Beach，三名男子遭遇強烈離岸流 (rip)，一人當場死亡，另外兩人獲救。

新州衝浪救生協會 CEO Steven Pearce 表示，遇到有人遇溺，如果大家不諳水性，又沒有任何浮水裝置的話，則不應該下水救人。

Pearce 接受 SBS 新聞台訪問時表示，如果你目睹有人在沒有救生員的地方遇到意外，應該致電緊急服務部。

Pearce 表示，自去年 12 月 1 日夏季節開始以來，新州已經發生了 14 人在海中溺水死亡事件。而每一宗溺斃事件，都發生在沒有人巡邏的地點。因此，如果大家在這些水域遇到麻煩，便沒有值班的救生員可以立即施加援手。

離岸流是頭號岸殺手。

全澳洲這個夏天溺斃的人數已超過 50 人。

大家應選擇在兩支紅黃旗之間的水域游泳，因為這海水範圍有救生員巡邏。
更多內容

遇溺如何保命求生你要知！

【出海小心】遇溺死亡急升24%

封城導致遇溺大增 一半死者海外出生

【澳洲定居指南】防止遇溺守则你要知！

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。


分享
Published 29 January 2023 at 11:47am
By Aaron Wan
Source: SBS