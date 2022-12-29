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遇溺如何保命求生你要知！

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Published 29 December 2022 at 12:02pm
By Tracy Lo
Presented by Timothy Wu
Source: SBS

夏天已到，澳洲南部多個地區早幾天更受熱浪侵襲，不少民眾都去海灘消暑降溫，不幸的是，單在今個月，全澳就有十幾人因為遇溺而身亡。胡天衡在今集的《澳洲定居指南》中，會跟大家談談水上安全，以及專家教導大家一旦不幸遇溺時，如何保存性命。

Published 29 December 2022 at 12:02pm
By Tracy Lo
Presented by Timothy Wu
Source: SBS
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