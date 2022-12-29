SBS廣東話節目其他收聽方法 遇溺如何保命求生你要知！Play05:36SBS廣東話節目其他收聽方法 下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.13MB)Published 29 December 2022 at 12:02pmBy Tracy LoPresented by Timothy WuSource: SBS 夏天已到，澳洲南部多個地區早幾天更受熱浪侵襲，不少民眾都去海灘消暑降溫，不幸的是，單在今個月，全澳就有十幾人因為遇溺而身亡。胡天衡在今集的《澳洲定居指南》中，會跟大家談談水上安全，以及專家教導大家一旦不幸遇溺時，如何保存性命。Published 29 December 2022 at 12:02pmBy Tracy LoPresented by Timothy WuSource: SBS更多內容「在澳洲傳呼救護車」需知!在澳洲【處理大垃圾】的正確方法?在澳洲【行山迷途】怎麽辦？如何保命？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesCoffs Harbour 租金飆升 澳洲無家可歸危機擴大【前澳軍陣亡烏克蘭 】死者母親：同情心驅使兒子「為捍衛自由而犧牲」【覆蓋護根】花園使用Mulch有甚麼好處？聖誕復市後表現一般 專家拆解中澳關係回暖對市況影響