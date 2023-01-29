【全澳共購逾5億快速測試 】 各州及領地研究如何避免過期浪費

全澳各州及領地，在疫情高峰購置快速抗原測試（Rapid Antigen Test） ，花費超過20億元，目前各州及領地政府研究如何避免測試包過期浪費，西澳過去3個月，向居民送出幾百萬包，維州宣布開始向居民免費派發。

全澳去年共購置超過5億快速測試包。

全澳去年共購置超過5億快速測試包。 Source: AAP / AAP image/James Ross

在過去一年，全澳各州及領地，總共購買至少5.18億快速抗原測試包，即平均每名澳洲人可以大約有22包。

有衛生專家表示，因為作為應急計劃，同時由於疫情難以預測，所以訂購的顯然比需要多出很多。

數據顯示，維州購置快速測試，數量最多，總共有2.1億包，而西澳購置1.1億包，足夠州內每名居民有41包，人均最多。

維州排第二，每人有32包，之後是新州及北領地，每人有18包。

首都領地每名居民可以有14包快速測試，昆州就有7包。

不過目前全澳剩下快速測試包，昆州的比率最多，購置的65%仍在儲存倉庫，即將到期的存貨，比率也是全澳最高，3,470,000包，即大約9%因為已經過期棄置，或將於未來3個月到期。

西澳排第二，有70,000快速測試包已過期棄置，另外有2,040,000 包3月底到期。

新州及南澳，未有透露已經派發以及儲存快速測試包的數量。

西澳政府表示，去年10月送出大約132,000 快速測試包，11月送出1,300,000包，12月送出3,200,000包。同時，也向瑙魯捐贈 10,000 包，向印尼捐贈了 5,000 包。

維州就宣布，居民可以向所屬市議會，免費領取兩包快速測試包，殘障人士及其照顧者，最多可以領取4包。
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Published 29 January 2023 at 3:27pm
By Wyee Yeung
Source: SBS