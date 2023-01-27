【新界圍村人在澳洲】首次與親友做盤菜開年 陶太再嚐家鄉風味

今年是自爆發疫情以來，陶太首次與在雪梨以至新州圍村親友在農曆新年一齊食開年飯。





「他們（圍村親友）本來說去訂（盤菜），我就想不如自己做，喜歡食什麼就準備。」



陶太說與親友做的盤菜，比以前圍村傳統盤菜更多海鮮，因為澳洲海鮮比較靚。 Credit: supplied/Mrs To 陶太說，差不多是每人帶一些餸菜來，她準備豬腩肉、豆卜、枝竹等，另外有親友準備冬菇、花膠等。





她解釋，如果到酒樓食飯，是喜歡每樣菜分開，今年年初二開年做盤菜，是因為懷念傳統家鄉菜。



童年經常食盤菜

陶太說，她童年時經常食盤菜。





陶太的丈夫是新界圍村人，她則在元朗近落馬洲的圍村，洲頭村長大。





她說自己的家族並非圍村人，因為家人種菜，所以小學時期就搬入洲頭村。



陶太童年在元朗洲頭村度過。 Credit: supplied/Mrs To 陶太家人在元朗洲頭村種菜。 Credit: supplied/Mrs To 「當時屋企不會做盤菜，因為經常食，而村內的人可以說屋企經常有盤菜…因為食盤菜，剩下的都會分予大家帶回家吃。」





陶太說，當時有什麼喜慶都食盤菜，雖然她們一家並非圍村人，但都會請他們。





「後來，有小學同學結婚，並沒有到酒樓擺酒，只是在村內擺盤菜宴。」



盤菜宴於村內唯一學校舉行

陶太回憶說，童年時期，盤菜宴就在村內唯一一間學校禮堂舉行，盤菜就在禮堂旁邊的廚房煮。





盤菜的來源，流傳的說法，與宋末亂世有關，宋帝趙昺與陸秀夫、張世傑等人為躲避元軍，南逃至東莞烏紗、及香港新界的圍村，村民將家裡僅有的食物層層疊疊放在木盤獻給皇帝，另一個說法是當時遭元軍追殺的文天祥，逃至廣東寶安縣，村民將食物拿給宋軍，並建議用大盤裝，宋軍圍盤而食。





陶太說，丈夫是圍村人，他們當年結婚也有擺盤菜宴，兒子滿月，在酒樓也是盤菜宴會。





她並且向記者展示，她奶奶在香港慶祝新年所訂的盤菜。



陶太的奶奶訂傳統圍村盤菜慶祝新年。 Credit: supplied/Mrs To 陶太今次與親友在雪梨做的盤菜，她說與以前食的盤菜不同，以前的沒有花膠，另外由於澳洲海鮮比較好，她也加入蝦及蟹，另外並準備三文魚。



澳洲式盤菜海鮮較多

陶太介紹盤菜一定有蘿蔔，因為是菜頭，寓意彩頭；另外是枝竹，寓意知足常樂，髮菜蠔豉，寓意發財好事。如果添男丁，就有慈姑，即「慈姑椗」。





陶太的親友在旁提醒說，傳統新界圍村盤菜，是沒有牛肉，部份村民會因為宗教不吃牛肉。





陶太在年初二的開年盤菜，除了蘿蔔、枝竹、豆卜、豬腩肉、雞、蝦，這些傳統食材，也有花膠、瑤柱、鮑魚及蟹。





她說，其實盤菜可以喜歡放什麼食材都可以。





今次是陶太2012年與丈夫移民到澳洲後，第一次與親友一齊做盤菜。





「懷念家鄉味道，也掛念過去的日子，就想食盤菜。」



圍村盤菜，不是一個家庭能做，村人一起做盤菜，是體現互相合作，同策同力精神。 香港移民陶太

自爆發疫情後，陶太未有返過香港，她說都希望可以帶女兒與兒子到香港探望長輩，但受疫情影響暫時未能成行。



陶太一家四口在香港為兒子擺滿月酒時攝，當時是盤菜宴。 Credit: supplied/Mrs To