【妙齡廚房】臘腸潤腸粗條蘿蔔糕

【妙齡廚房】臘腸潤腸粗條蘿蔔糕Play22:08劉妙齡使用臘腸和潤腸來炮製這個粗條蘿蔔糕。 Credit: Stella Chow下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.01MB) 一般蘿蔔糕都會使用臘腸和臘肉，務求增加風味。不過，這次劉妙齡沒有放臘肉，反而使用潤腸，不知大家又覺得如何呢？這個蘿蔔糕的另一個特色，是蘿蔔不刨絲或蓉，改為切粗條，以增強口感。至於做法，請收聽這集由溫楚良和劉妙齡主持的《妙齡廚房》。這個蘿蔔糕所用的主要材料。 Credit: Stella Chow把已混和了的材料放進糕盆裡。 Credit: Stella Chow剛蒸好的蘿蔔糕。 Credit: Stella Chow煎蘿蔔糕比較香口。 Credit: Stella Chow更多內容【妙齡廚房】- 冬菇雞球煲仔飯【妙齡廚房】香噴噴的古早味蛋糕【妙齡廚房】日本風味 — 味噌蛋 豬扒蓋飯分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （1月25日）殘障人士尋工服務令人大失所望【酒精累事】北領地罪案率飆升 總理親臨壓陣？【中港快訊】鄉議局主席劉業強為香港求得中籤