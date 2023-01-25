【妙齡廚房】臘腸潤腸粗條蘿蔔糕

Chinese New Year Turnip Cake with two types of Chinese preserved sausages

劉妙齡使用臘腸和潤腸來炮製這個粗條蘿蔔糕。 Credit: Stella Chow

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一般蘿蔔糕都會使用臘腸和臘肉，務求增加風味。不過，這次劉妙齡沒有放臘肉，反而使用潤腸，不知大家又覺得如何呢？

這個蘿蔔糕的另一個特色，是蘿蔔不刨絲或蓉，改為切粗條，以增強口感。

至於做法，請收聽這集由溫楚良和劉妙齡主持的《妙齡廚房》。
The ingredients of the turnip cake
這個蘿蔔糕所用的主要材料。 Credit: Stella Chow
Put the turnip cake ingredient mixture in a container
把已混和了的材料放進糕盆裡。 Credit: Stella Chow
Turnip cake after steaming
剛蒸好的蘿蔔糕。 Credit: Stella Chow
Turnip cake tastes improves with frying.
煎蘿蔔糕比較香口。 Credit: Stella Chow
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