【是兔年又是貓年】可以同時養貓兔做寵物嗎？

keep dog, cat and rabbit as pets

你想過，貓狗兔可以三種寵物一齊養嗎？ Source: Supplied / King Lai

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華人都知道今年是農曆兔年，但在越南文化中卻是貓年。今期【寵物天地】便談談這個應節話題：貓兔都如此可愛，可以同時做寵物嗎？又有何需要注意呢？

貓兔都是「可愛型」的動物，做寵物養的時候會不會有著相似的習性呢？資深獸醫師朱志賢（Anthony Chu）表示，兩者在飼養上確實有很多相似之處。

「因為兩種動物都合適室內的飼養方法，在適合的時候、（主人）監察下都可以做一些戶外的活動。」

不過，他也提到，養貓和養兔仍然有著明顯區別：「一半貓很容易適應飼養方法，比如喂牠吃東西、懂得去貓盤去廁所等，但兔子的區別就在這，不一定會去你指定的地方上廁所。」

「這是因為兔子的生理需要不同：牠們需要不同地吃，可能會周圍大小便，沒貓那麼乾淨。」
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此外，朱志賢表示，兔子和貓一樣也有不同個性，可能不會喜歡被主人抱抱。他也提醒，飼養兔子要留意以下幾個方面。

首先最好是室內飼養，如果要在室外，應在籠或箱子內飼養。「因為如果你把兔子放在花園，牠們一定會挖洞。牠們可以挖得很深，甚至穿過圍欄去到鄰居那邊，可能會走失。最好是在監察的情況下才讓牠戶外活動。」

其次是兔子食量驚人。主人不在家時事先需要好一定份量的食物，另外也要提防兔子去到花園或擺放植物的地方，啃爛植物。

而最重要的是，兔子需要每年打疫苗。朱志賢介紹，不少市政府會透過食物誘餌來
散播病毒以消滅野兔
，因此家庭飼養的兔子有可能也會接觸到這些致命的病毒。

「打了預防針的話，就算（家兔）接觸到病毒也不怕牠感染。」
雖然養兔子有以上這些需要注意之處，但朱志賢認為養兔較養貓簡單，甚至是「入門級」。「因為牠們需要的互動和照顧不多，只要有一個環境，有餵牠，清理糞便，已經可以了。」

「貓可能比較粘人，但兔子不需要太多時間陪伴；貓會一早來叫醒你『我要食嘢喇』，但兔子不會。可能服侍貓的時間比兔子多。」

如果想貓兔同養，又有何建議呢？他表示，最好能夠兩種動物從小開始飼養，從小就有互動、熟悉，那成功合得來的機會便較高。

他說，知道有不少家庭都會貓同一起養，甚至有人連狗一起養。「一般只要牠們相處和諧，就沒甚麼特別（需要注意）。」
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