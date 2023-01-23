【是兔年又是貓年】可以同時養貓兔做寵物嗎？

貓兔都是「可愛型」的動物，做寵物養的時候會不會有著相似的習性呢？資深獸醫師朱志賢（Anthony Chu）表示，兩者在飼養上確實有很多相似之處。





「因為兩種動物都合適室內的飼養方法，在適合的時候、（主人）監察下都可以做一些戶外的活動。」





不過，他也提到，養貓和養兔仍然有著明顯區別：「一半貓很容易適應飼養方法，比如喂牠吃東西、懂得去貓盤去廁所等，但兔子的區別就在這，不一定會去你指定的地方上廁所。」





「這是因為兔子的生理需要不同：牠們需要不同地吃，可能會周圍大小便，沒貓那麼乾淨。」



此外，朱志賢表示，兔子和貓一樣也有不同個性，可能不會喜歡被主人抱抱。他也提醒，飼養兔子要留意以下幾個方面。





首先最好是室內飼養，如果要在室外，應在籠或箱子內飼養。「因為如果你把兔子放在花園，牠們一定會挖洞。牠們可以挖得很深，甚至穿過圍欄去到鄰居那邊，可能會走失。最好是在監察的情況下才讓牠戶外活動。」





其次是兔子食量驚人。主人不在家時事先需要好一定份量的食物，另外也要提防兔子去到花園或擺放植物的地方，啃爛植物。





「打了預防針的話，就算（家兔）接觸到病毒也不怕牠感染。」



雖然養兔子有以上這些需要注意之處，但朱志賢認為養兔較養貓簡單，甚至是「入門級」。「因為牠們需要的互動和照顧不多，只要有一個環境，有餵牠，清理糞便，已經可以了。」





「貓可能比較粘人，但兔子不需要太多時間陪伴；貓會一早來叫醒你『我要食嘢喇』，但兔子不會。可能服侍貓的時間比兔子多。」





如果想貓兔同養，又有何建議呢？他表示，最好能夠兩種動物從小開始飼養，從小就有互動、熟悉，那成功合得來的機會便較高。





他說，知道有不少家庭都會貓同一起養，甚至有人連狗一起養。「一般只要牠們相處和諧，就沒甚麼特別（需要注意）。」

