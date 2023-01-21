【兔年養兔】Spuddy 萌樣惹人喜愛 兩分耕耘十分收穫

據曾小碧表示，她之前從來沒有養過兔子，但當她第一眼看到 Spuddy 的時候，就被她的萌樣迷倒，不能自拔，把 Spuddy 接回家之後，才慢慢認識兔子的生活習慣。



Spuddy 屬於垂耳兔，平時比較文靜。 Credit: Elsa Tsang Spuddy 是一隻雌性的垂耳兔 (mini lop)，平時比較文靜，除了當覺得有其他兔子和牠「爭地盤」的時候，才會以某種「殺手鐧」來宣示自己的主權。





曾小碧說，照顧 Spuddy 非常容易，她基本上不需人抱，也沒有甚麼病痛，所以她只需出兩成的心機，就換來十足的收穫。Spuddy 為她帶來的喜悅，是難以用筆墨來形容的。



曾小碧容許 Spuddy 隨屋跑。 Source: SBS / Elsa Tsang 不過，由於兔子的牙齒會不停地生長，所以牠們喜歡東咬西咬，曾小碧也因此曾經試過有煩惱。不過，這點困難，絕對難她不到，究竟曾小碧有何妙計，讓 Spuddy 咬得開心之餘，自己又不會為家中的傢私餐具遭咬爛而心疼呢？





養兔子還有哪些值得注意的地方？請收聽這節兔年專訪。

