24歲莎巴蘭卡 澳網女單封后首奪大滿貫

莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）挫賴芭堅娜（Elena Rybakina） 拿得首個大滿貫女單錦標。

Tennis: Australian Open

白俄羅斯球手歲的莎巴蘭卡 （Aryna Sabalenka）首奪大滿貫。 Source: AAP / USA TODAY Network/Sipa USA

澳洲網球公開賽昨晚周六上演女單決賽，24歲的莎巴蘭卡 （Aryna Sabalenka）以盤數 2:1擊敗賴芭堅娜（Elena Rybakina），拿得她網球生涯首個大滿貫女單錦標。

莎巴蘭卡曾經三度對戰上屆溫布頓公開賽盟主哈薩克的賴芭堅娜。
Tennis: Australian Open
澳洲網球公開賽昨晚周六上演女單決賽。 Source: AAP / USA TODAY Network/Sipa USA
本場賽事2個半小時，兩位球手實力接近，莎巴蘭卡今場原本率先被打破發球局。她在調整接發球後一度追平，卻立即再被破發，對手賴芭堅娜以6:4先拔頭籌。

雙方進入決勝盤，莎巴蘭卡在第7局破發，愈戰愈勇，這位白俄羅斯球手最終把握了第4個決勝分，以6:4擊敗賴芭堅娜，奪得冠軍，她的最新世界排名將上升至第2位。
Australian Open Tennis
24歲的莎巴蘭卡於昨日澳網女單首奪大滿貫。 Source: AP / Dita Alangkara/AP
莎巴蘭卡得獎時表示，大家都知道她是一位白俄羅斯球員。她在這兩星期的公開賽非常冷靜，她非常好相信自己，她在場上的發揮，讓她得到不少機，令她贏得這個冠軍。

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Published 29 January 2023 at 12:02pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS