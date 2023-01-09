祖高域奪阿德雷德網賽冠軍 為出戰澳網打強心針

祖高域在周日阿德雷德網球賽男單決賽一度挽救決勝分下，最終以盤數2:1反勝美國的科達。





祖高域對非種子球手科達（Sebastian Korda）的阿德雷德網球賽男單決賽，科達先以7:6（8）贏首盤，次盤科達領先局分6:5下，在第12局一度領先40:30而出現決勝分，但祖高域力挽狂瀾，逼至打加時兼以7:6（3）追成盤數1:1，決勝盤祖高域第10局破發，再贏6:4，力戰3個多小時下大比分2比1奪冠。





是次勝利，令祖高域在澳洲豪取單打34連勝，奪得生涯ATP單打第92冠，也是第66個硬地賽事冠軍，為下周出戰澳網打下強心針。





賽後祖高域認為自己度過了特別的一周，他指「能站在這裡對我來說是獎賞的禮物」，他又指決賽以至本周所有賽事他都竭盡全力，以求拿下獎盃。





祖高域在四強賽淘汰俄羅斯的梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）後，曾透露右腳肌鍵繃緊，但他表示隨着比賽進行，腳部情況有所改善。





今次是祖高域自去年因未接種新冠疫苗而被逐出境後，首次重回澳洲參加比賽，由於世界排名第一的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因傷退出，祖高域成為贏取澳洲網球公開賽的大熱球手，力爭個人第10個澳網兼第22個大滿貫冠軍。

