「跟你一世」：祖高域稱希望「走出」簽證被撤銷一事

要點： 祖高域已抵達澳洲，將於星期日參加阿德雷德國際賽。

近1年前，他因未接種疫苗而被驅逐出境。

澳洲網球公開賽將於2023年1月在墨爾本舉行。

近1年前因未接種疫苗而被澳洲政府驅逐出境的網球名將祖高域（Novak Djokovic）經已抵達澳洲。





上個月，聯邦政府向他批出簽證，令這位目前世界排名第五的選手，得以在本周較早前抵達阿德雷德。



他告訴記者，雖然他永遠無法忘記12個月前在澳洲發生的事，但他目前感覺「很好」。





他說：「顯然，12個月前發生的事情對我、對我的家人或對任何與我關係密切的人來說都不容易，那樣離開這個國家顯然令人失望。」





今年澳網前夕，這位35歲的球員因未接種疫苗被驅逐出境。



Novak Djokovic during a practice session on Thursday ahead of the Adelaide International Tennis tournament. Source: AP / Kelly Barnes/ 他說：「你不會忘記這些事。像這樣的一件事會伴隨你的餘生。」





「正如我所說，這是我以前從未經歷過的事，希望以後也不必經歷。但它對我來說是一次寶貴的人生經歷，正如我所說的，很難忘懷，但我必須繼續前進。」





「澳洲總是讓我感覺很好。我在這裡打出了最好的表現，並得到了許多支持，希望我在這能夠再次在今個夏天收穫豐富。」





今年1月，祖高域被強制隔離在用於拘留難民與尋求庇護者的墨爾本 Park Hotel 酒店，自此人們開始關注酒店的居住環境。



一些被關押在那裡的尋求庇護者向記者表示，他們被關押在本地和離岸的羈留設施多年，並且不被允許外出。





今年11月，澳洲政府簽發了祖高域前往參加大滿貫賽事的簽證，表示在考慮所有相關因素後決定撤銷此前注銷其簽證的決定。





自2022年1月起，澳洲取消了所有與新冠相關的邊境防疫限制，包括要求提供疫苗接種證明。





祖高域將參加於星期日（1 月 1 日）開始的阿德雷德國際賽。



Djokovic was held in immigration detention and then deported from Melbourne in January 2022. Source: AAP / James Ross 澳網賽事總監泰利（Craig Tiley）表示，他希望大家能歡迎祖高域。他說：「我對澳洲公眾很有信心。」





「我們的公眾受過良好的體育教育，特別是那些來觀看網球比賽的人。他們喜歡網球，他們喜歡看到偉大的事情，他們喜歡看到偉大的體育精神、偉大的比賽。」





「而且我很有信心，球迷的反應會像我們希望的那樣，並對祖高域致以敬意。」





2023年澳洲網球公開賽將於1月16日至29日在墨爾本公園舉行。





這位35歲的老將由於其疫苗接種狀況，仍然無法前往美國參賽。





