【撐普京？】祖高域父親與親俄球迷合照 舉有普京頭像旗

隨住澳洲網球公開賽繼續進行，網球冠軍祖高域的父親被拍攝到，在墨爾本公園外跟俄羅斯總統普京的支持者合照，並引發爭議。





一段影片被發佈到 YouTube ，顯示祖高域父親與一名男子合照，他舉著一面俄羅斯國旗，上面有普京的頭像。





這名男子還穿著一件帶有「Z」符號的襯衫，這是與俄羅斯國旗一樣，被澳洲網球協會禁止的物品。





祖高域父親和部份手持親俄標語橫額的人士交談，並對住鏡頭用塞爾維亞語發表一段簡短講話後離開。





此前，澳洲網球協會已禁止觀眾在比賽的第二天。在墨爾本公園攜帶和展示任何涉及俄羅斯及白俄羅斯的橫額。協會表示，已經向球員和他們的團隊，簡要地介紹這項賽事政策，並提醒他們要避免任何可能會干擾賽事的行動。





祖高域父親斯爾詹 (Srdjan) 在觀看兒子參加澳網公開賽後，在墨爾本與手持俄羅斯國旗的男子合照留念。 Credit: YouTube 澳洲網球協會的一位女發言人在一份聲明中證實，「一小群人在周三晚上的一場比賽後展示了不恰當的旗幟和符號，並威脅保安人員，其後被驅逐離開。」





發言人說：「球員和他們的球隊已經被告知並提醒有關旗幟和符號的活動政策，並避免任何可能破壞的情況。」





「我們將繼續與活動安全和執法機構密切合作。」





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周三晚上，世界排名第一的祖高域在墨爾本公園的Rod Laver Arena擊敗了俄羅斯人魯布廖夫｛Andrey Rublev）。





本月較早前，澳洲網球協會禁止在比賽中懸掛俄羅斯和白俄羅斯國旗。





澳洲奧委會 (AOC) 周四發表聲明稱，表示支持國際奧委會禁止在國際體育賽事中使用旗幟、國歌、顏色或其他形式的身份證明來宣傳俄羅斯或白俄羅斯。





AOC主席切斯特曼（Ian Chesterman）表示，2024年夏季奧運會、2026年冬季奧運會和其他賽事必須遵守俄羅斯和白俄羅斯運動員作為中立運動員參賽的嚴格條件。





他說：「這仍然是一個需要談判的極其複雜的問題。制裁必須繼續存在，我們對烏克蘭的支持是堅定不移的。同樣，奧林匹克運動的作用一直是促進體育的作用，將世界團結在一起，而不是為了政府的行動去懲罰運動員。」





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