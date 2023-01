【追求卓越】華裔人工智能專家路節獲頒澳洲官佐勳章

澳洲綜合類勳章有四個級別,分別為澳洲同伴勳章(Companion of the Order of Australia,AC)、澳洲官佐勳章(Officer of the Order of Australia,AO)、澳洲員佐勳章(Member of the Order of Australia,AM)和澳洲勳位勳章(Medal of the Order of Australia,OAM)。





此次綜合類勳章獲得者有 736 人,他們來自不同的領域。當中 6 人獲頒同伴勳章,47 人獲頒官佐勳章,177 人獲頒員佐勳章, 506 人獲頒勳位勳章。





雪梨科技大學工程與信息技術學院的傑出教授、澳洲桂冠院士( Laureate Fellow) 路節 因對工程和計算機科學,特別是對人工智能的研究和開發的重要貢獻,而獲頒官佐勳章。





博士畢業之後,路節教授就在雪梨科技大學工作,至今已 23 年。在人工智能研究領域,她深耕多年,其研究方向包括遷移學習和模糊遷移學習、概念漂移、推薦系統和決策支持系統;並著有 6 本研究著作,在國際期刊和會議上發表了 500 多篇論文。





在接受SBS中文電視新聞採訪時,路節表示,人工智能與人們的生活息息相關,能夠給國家、企業和人們的生活帶來實際效益。



人工智能技術「給人們帶來實際效益」

路節當前的研究工作是機器學習及應用。 「也就是說,讓機器能夠在非常複雜的環境下,從數據當中學到知識,然後生成精準預測來支持我們人類的決策。」





她解釋:「數據的情況實際上特別複雜,有的是數據流並且數據分佈持續地變化,有的時候數據有缺失,還有很多不確定性的問題,有的情況下數據不足夠來訓練出一個機器學習模型;所以就需要我們開發新的算法,使得機器能夠在各種複雜的數據情況下都能夠準確預測。 」





路節的研究成果包括開創了針對模糊遷移學習的理論和方法,提出新的概念漂移的檢測理論和方法,還有開發更有效的推薦系統和支持數據驅動的決策。





「我們這些研究成果,已被引用近 2 萬次,獲得了十餘次國際會議還有雜誌的最佳論文獎。」





路節先後獲得了IEEE Fellow、澳洲桂冠院士,並在去年獲澳洲人工智能傑出貢獻獎。





對於遷移學習技術在日常生活中的運用,她舉了一個例子。



只要任何地方你需要做預測但沒有足夠數據來訓練一個模型,可是你有足夠的相關數據,那麼就用這些數據生成模型,然後遷移知識過來,幫助對你要做的這個缺少數據的問題來進行預測。 路節

「比方說有一個應用,是對(某個)草場發生的火災可能造成的損失進行評估。對於這個草場,它的數據是不夠訓練一個預測模型的,可是在其它草場有類似的數據。所以我們就把用遷移學習來幫助他們對於這個草場可能帶來的災難進行評估。」



不只是完成工作,而是要追求卓越

路節是澳洲人工智能研究院主任,該研究院的教師和博士生的研究應用涉及多個領域。





她指:「我們是澳洲最大的人工智能研究中心。我們的研究覆蓋了 AI 各個主要領域,包括機器學習、腦機接口、計算機視覺、計算智能、決策支持、數據模型以及這些技術的應用,例如健康 、農業、交通、 國防、金融、電訊等領域。」





在人工智能領域研究多年,談到經驗,路節說: 「研究的成功其實與其它工作都一樣,沒什麼捷徑可走。 」





「你要有理想,有志趣。除此以外,我覺得兩點挺重要,一個是專注,另一個是執著。專注對於研究很重要,就是你不要把精力分散到太多方面,要把時間花到最有意義的和你最感興趣的研究領域。執著就是要堅持把工作做好,要有信心做到最好。」





她繼續說:「也就是說,不只是完成工作,而是要追求卓越,也就是我們所說的research excellence(研究卓越)。」



最開心的是看到學生的成長

做科研的同時,路節還開展教學工作、指導學生,注重培養科研新生力量,可謂桃李滿天下,「先後指導了50個博士學生畢業。」她說,目前在帶10名在讀博士學生。





「現在他們(畢業學生)在澳洲多間大學和工業界發揮著重要作用。例如在澳洲工業界,我的學生在交通、金融、通訊還有其它服務行業(工作),他們充分應用學到 AI 知識,直接給我們的企業和人們的生活貢獻效益。」





「有的同學最近也獲得了學術論文獎。」





學生們的成長讓她感到驕傲。



最開心的是看到學生的成長,看到他們從一名學生成為一名學術帶頭人,看到他們獲得獎項,看到他們把學到的技術和方法應用到實踐當中,然後給人民帶來效益,我特別為他們驕傲。 路節

談到此次在澳洲日獲頒官佐勳章,路節說,當收到通知時,「特別激動」。





她指:「因為這個榮譽是對我多年研究工作的肯定,也是對我幾十年來服務於高等教育的一種莫大的鼓勵。我非常感謝 UTS 的領導和同事們20多年來對我教學科研工作的大力支持。」



澳洲授勳制度於 1975 年建立。在每一年的澳洲國慶日和過往的英女王生日,向優秀澳人頒發澳洲勳章和獎章,表彰和慶祝他們的貢獻及成就。