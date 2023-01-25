【澳洲日禁酒令】喺墨爾本最受歡迎海灘飲酒將被罰款

澳洲日期間，Port Phillip市議會將實施全市範圍公共場所內的禁酒令。





該禁酒令將從1月25日晚上8 點到1月27日中午12點生效。市內執法人員將與維州警方合作加強巡查，一旦發現有人違反禁令，將被罰款200元。禁酒令將適用於市內的海灘、海濱保護區和公園。





Port Phillip市長希瑟昆索洛（Heather Cunsolo）表示：「我們很高興看到絕大多數在市內慶祝的人們和游客都負責任地慶祝聖誕和新年。我們鼓勵大家慶祝夏季節日時都一樣。」





Port Phillip市鼓勵各人維持市內安全和清潔，為一個整潔、家庭友善的社區出一分力。如想享用酒精飲料，人們仍可市內持酒牌許可的場所或在私人住所中享用。





此外，市內街道和海灘清潔隊將在市內進行額外清潔工作，以保持街道和海濱範圍整潔，讓居民和遊客享用。





市長昆索洛亦表示：「遊客可為該市帶來額外48,000 升垃圾，尤其是St Kilda Botanical Gardens，而該植物公園養值了不少瀕危植物。」





在 12 月 25 日至 1 月 2 日期間，該市在海灘範圍內一共收集了近 60 噸垃圾。





同時，該市議實施的夏季管理措施將持續到 3 月 31 日，在措施實施期間，禁止在St Kilda海灘上飲用或持有密封或未開封的酒類飲品。St Kilda前灘區域包括從 Langridge Street 至Thackeray Street 的所有海灘、保護區和公園。





該議會還將密切關注St Kilda Botanical Gardens植物公園的任何聚會，嚴禁大聲播放音樂。





維州警方發言人表示，他們支持該市議會的決定，並將在 St Kilda 海灘、公園、公共交通和娛樂地區等地點加強駐守監測遊客行為。

