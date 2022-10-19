華人服務社中秋徵稿比賽：老中青三代獲獎者彰顯傳統文化

10 月 6 日（星期四）上午，中秋節徵稿比賽頒獎典禮在華人服務社總部禮堂舉行，逾 60 名來自華裔、韓裔、越南裔等不同社區的來賓歡聚一堂。出席人士有華人服務社董事局成員陳玲、李宗恩、朱劉玉英及陳莉蓮；這次比賽活動的部份贊助商包括新州議員李逸仙、小鯨魚健康中心董事何太及 iRest 按摩椅專門店經理李女士；以及獲獎者們及其家人。





該社榮譽主席陳玲醫生致辭稱：「首先要感謝大家的積極參與及贊助商的鼎力支持，比賽的成功有你們的一份貢獻。





在過去兩年多，由於新冠疫情的影響，我們很難有機會與朋友和家人團聚；去年的中秋節也正處於新州實行疫情封鎖期間，因此，大家失去了與親人團聚慶祝節日的機會。對於我們這些旅居海外的遊子，每逢佳節，就更勾起了我們對故鄉和親人的思念之情。」





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陳玲醫生強調：「我社舉行這次中秋節徵稿比賽的初心，正是希望藉着中秋這個傳統的節日，為海外的遊子們搭建起一個思念的平台，在與家人共聚『舉杯邀明月』的同時，盡訴心中的親情和故鄉情懷，這其實也是旅居澳洲海外遊子的共同心聲。」





接著，陳玲醫生代表該社為贊助商頒發了感謝狀，贊助商代表也表示，華人服務社舉辦這個活動，不但在弘揚傳統的中華文化，並且在加強不同社區的互相聯繫上有着極大的意義。





贊助商之一的新州議員李逸仙在發言中也稱讚說，用中秋傳統節日為主題，引發起旅澳華人、包括老一輩和新生代對祖籍國的思念，並用作品來表達出這種情感，整個比賽非常成功，從參賽者之多和年齡跨度之大可見一斑。





隨後，主持人正式公布了兒童組及成人組入圍者榮獲的獎項：比賽不僅設有第一、二、三名及優異獎，還增設多個獎項給予參賽者以作鼓勵，包括：最具創意獎、最具啟發性獎、真摯感人獎、最佳表達獎、最佳意境獎及優秀設計獎。





出席的三位贊助商代表分别為獲獎者頒發了獎狀和豐富的獎品，獲獎者不管是兒童組還是成人組，看着如此豐富的獎品都樂開了懷，可謂滿載而歸。





據悉，自八月份該社發佈了舉辦中秋徵稿比賽的消息之後，多元文化社區不少民眾包括華裔、韓裔、越南裔等都十分踴躍參加，一共收到各類參賽作品近百篇(幅)。參賽者除新州居民之外，還有來自墨爾本的，而參賽者年齡最小的僅 5 歲，最年長的則達 80 多歲。





這次的比賽活動，得到了 10 位贊助商的大力支持，並捐贈了豐富的獎品，包括（排名不分先後）：新州議員 Mark Coure、新州議員李逸仙、睡眠中心、澳生源保健集團、2CR 澳洲中文電台、Quay Moments 花店、小鯨魚健康中心、林和成貿易公司、客家食品及 iRest 按摩椅專門店。





儀式之後，來賓們紛紛恭賀獲獎者並與他們一邊享用精美茶點，一邊分享獲獎的喜悅。頒獎典禮在一片歡聲笑語的温馨氣氛中完滿落幕。

