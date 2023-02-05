美國軍方擊落在大西洋上空的疑似中國間諜氣球

疑似中國間諜氣球大約在60,000 英尺的高度飛行，估計體積有約有三輛校巴大。





美軍在南卡羅來納州對開的大西洋上空，擊落飛越美國領空的氣球。現正回收氣球碎片。





有片段顯示擊落氣球的一刻有一次小型爆炸，隨後氣球墜落海中。





美國總統拜登表示，行動是由他親自下令執行。拜登稱，星期三聽取匯報時，命令國防部要盡快擊落氣球。軍方決定在不對地面任何人造成傷害的情況下，待氣球飛到海面上空才行動。





總統拜登表示，星期三聽取匯報時，命令國防部盡快擊落中國間碟氣球。 Source: AP / Patrick Semansky/AP 聯邦航空管理局一度下令暫停南、北卡羅來納州3個機場的航班升降，又在南卡州沿岸及對開大西洋範圍實施禁飛區。國防部長奧斯汀指責中國試圖利用氣球，監視美國大陸的戰略要地。





中方昨日表示，中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是一次不可抗力導致的意外情況，堅決反對美國一些政客和媒體借題發揮，抹黑攻擊中國。





美國國務卿布林肯押後訪華。 Source: EPA / WILL OLIVER/EPA 原定今天訪華兩日的美國國務卿布林肯，決定押後行程，布林肯批評中方行為明顯侵犯美國主權，違反國際法，屬不可接受同不負責任。







