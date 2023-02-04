【對冧把】尋找 Lott 彩票頭獎獨中 4千萬幸運兒

您有買 Powerball 彩票嗎？周四晚攪珠結果的強力球（Powerball）頭獎幸運中獎者一票獨中4千萬元，但這位幸運兒似乎仍未知道自己一覺醒來成為身家達4千萬元的富豪。





彩票公司Lott 團隊正在尋找這位維州幸運中獎者，傳達好消息及通知領獎。





彩票公司Lott 發言人 Anna Hobdell 說，她試圖打電話給這位幸運兒，但電話沒有被接聽，並轉到了語音信箱。





這位幸運兒在第1394期的Powerball彩票中，全澳一人獨中頭獎。於周四晚攪珠的第1394期結果中獎號碼為 2、7、15、21、24、31、35，Powerball號碼為 18。





除了這位一人獨中幸運兒，還有另外26 名二獎幸運兒，他們每人獲得 26,183.75 澳元的獎金。





Lott 請彩票持有人盡快檢查他們買的號碼，以及檢查收聽語音留言信箱。





如果您發現自己中獎，請致電 131 868 聯繫Lott。



早前，一位女士在發現自己贏得 100 萬澳元的彩票獎後在公司昏倒，嚇得公司旁人一跳。





這位幸運兒女士在工作時突然臉色慘白，然後暈倒。當時Lott 試圖聯繫這位女士，但電話無法接通，而向她發緊急電郵，通知她查看彩票網站。





「我當下馬上瘋狂地找我的彩票，核對中獎號碼，看看自己是否中獎了」，這位女士說。「當我知道自己贏得頭獎時，我大喊出來，『在開玩笑嗎？！ 不，是真的』。」





她說多年來她一直都以相同號碼組合買周一和周三的彩票。「原來是真的，真的會中頭獎！」，這位幸運兒說。

