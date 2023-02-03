【持續更新】中餐東主被殺案 受害人兒子作供

墨爾本中國餐館東主被殺案審訊持續，証人陸續出庭作供。





男死者 Yoke Onn Chi（音譯：池）是China Bar 中菜餐廳老闆。事發當日，死者兒子Shen Chi從維州Mount Buller下班開車回家，本來打算和父親一起度過週末。





2020 年 1 月 31 日晚上 11 點左右，當他回到 Templestowe Lower 父親家時，Shen 看到父親的車停在車道上，車庫和房子的前門都打開著。





他打開門，看到兩隻腳，然後發現是一具男性屍體。屍體的臉部已經面型扭曲殘缺不全，Shen當時並沒意識到躺在血泊中的人是他的父親。





「到處都是血，我無法形容那是我父親的臉，滿臉都是血。我簡直不敢相信」，死者兒子 Shen昨日對最高法院的陪審團說。





其後他大聲呼喊他父親，他以為其父在另一個房間或在房子後面。最終，他發現死者就是他父親，馬上報警。



42 歲的王姓被告（ Alexander MinVui Wong ）被控謀殺，被告不認罪。他聲稱死者被殺當晚上，他在自己家中睡覺。





死者兒子 Shen 表示，他的叔叔，即死者的兄弟，是 China Bar 特許經營的創始人，該連鎖店於 1996 年開業，及後在維州發展至十幾家餐廳。而他父親自 2014 年起管理 Preston分店。





檢控官指，王姓被告因懷疑分居妻子與死者有染，並發現兩人之間的通訊信息，基於嫉妒原因，在憤怒中殺死受害人。檢控官又指。被告在受害人家中等候，直到他在餐館關門後回家，然後用橡皮錘襲擊他。





事件並沒有目擊證人，起訴方只能靠閉路電視、短信和 DNA等間接的證據進行起訴。





代表被告的律師麥奎倫（James McQuillan）質疑 DNA 證據，包括鞋印和在被告家中發現的手套，可能是被插贓嫁禍。





周四，高級法醫病理學家莎拉帕森斯（Sarah Parsons）告訴陪審團，男死者死於頭部被鈍器受傷，可能是橡皮錘或其他物體，如球棒，造成的。她還表示，男死者臉上骨折的傷勢可能是被踩踏造成的。





審判仍然繼續。

