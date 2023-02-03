【事主遭捆綁塞嘴 】200萬珠寶盜竊案 兩劫匪落網

墨爾本兩名男子被控盜竊價值 200 萬元的珠寶，並捆綁珠寶店店主，更用物塞其嘴，昨於墨爾本地方法院出庭受審。





66 歲的卡姆蘭奧魯吉（Kamran Orouji）和 60 歲的馬蘇德伊扎迪（Masoud Izadi）被控持械搶劫和襲擊等罪名。





據報，二人於去年 12 月 29 日下午 6 點左右進入位於墨爾本Dandenong的一間珠寶店，脅持店主並索要保險箱密碼。





當珠寶店店主稱不知道時，兩名劫匪持刀架在店主頸部作恐嚇威脅。





店主透露保險箱密碼後，兩名劫匪將其捆綁並堵住他的嘴，然後打開保險箱，盜走價值近 200 萬元的黃金首飾，並駕駛店主的車逃離。





警方周三搜查了二人分別在 Pakenham 和 Doncaster 的住所後，把兩人拘捕。





二人將分別出庭，66 歲的奧魯吉提出申請保釋。檢察官認為他的無恥罪行對公眾安全構成威脅，反對他的保釋申請。





然而，奧魯吉的代表律師向地方法官表示，他應該被保釋，原因他需要照顧重病妻子。高級警員湯姆巴林坦（Tom Ballintyne）亦向法官提供證據，證明奧魯吉的妻子病重生命垂危。





儘管案情嚴重，地方法官接納證據其妻子生命垂危為由，批准奧魯吉的保釋申請。他將於 4 月返回法庭應訊。





另一名被告，60 歲的伊扎迪在波斯語翻譯協助下，沒申請保釋，並於同日被還押。





伊扎迪的律師向地方法官表示，這是伊扎迪第一次犯罪入獄，而他的左手腕骨折和膝蓋受傷需接受治療。

