涉青年汽車盜竊案創新高 去年單月達 2130宗

根據警方數據顯示，昆州的汽車盜竊犯罪數量創歷史新高，該州正準備立法打擊針對年輕罪犯的新法律。





去年 12 月，單月記錄超過 2130 宗非法使用汽車的違法行為，是自 1997年 7月以來記錄的最高單月數字。





當局正在起草針對青少年罪犯的法律，並將於本月提交州議會。





新法律包括延長偷車賊人的刑期、加重在社交媒體上吹噓犯罪的人的刑罰，以及法官在決定保釋申請時必須考慮到青少年或兒童罪犯的背景歷史。





昆州反對黨領袖克里薩富利（David Crisafulli）認為，昆州人在為州政府的寬鬆法律付出高昂代價，因為汽車保險的成本隨著昆州社區被盜汽車的數量而上漲。



我們的社區應該感到安全，兒童需要以切實可行的方式對自己的行為負責。 昆州保護兒童機構PeakCare 執行董事林賽韋格納（Lindsay Wegener）

昆州警方周三成立了一個針對青年犯罪特別工作組，加強已有的打擊罪案小組。





由署理助理署長喬治馬爾凱西尼（George Marchesini）領導，該工作組的職責範圍更廣，負責調查如何防止兒童及青少年參與刑事及犯罪行為。





他表示十分理解當社區看到 12 歲兒童犯下嚴重罪行時的擔憂；但事實是，青少年犯罪問題非常複雜，這是一個具挑戰性的問題，不僅需要政府修法，還需要社區共同努力解決。該工作組還會評估昆州的青少年犯罪預防計劃的成效。





馬爾凱西尼說：「如果我們推出這些計劃，就需要看看計劃是否有成效。」



許多犯罪兒童是比他們所犯的罪都嚴重得多的罪行的受害者。

許多犯罪兒童是比他們所犯的罪都嚴重得多的罪行的受害者。 Source: Getty / Getty Images/filo 專家和倡導組織在一封發給政府和反對派的公開信上表示，政治得分並不能解決任何問題。





昆州保護兒童機構PeakCare 執行董事林賽韋格納（Lindsay Wegener）認為，議會成員需要停止對青少年犯罪進行嚴厲批評來爭取政治得分。





她說：「我們的社區應該感到安全，兒童需要以切實可行的方式對自己的行為負責。」





公開信上呼籲兩黨採取「以更聰明，而不是更強硬」全面的方法來確保社區安全。





信上表明，許多犯罪兒童是比他們所犯的罪都嚴重得多的罪行的受害者。「許多犯罪兒童在成長過程中學到，成年人是不可信的。他們對威權和司法系統缺乏尊重和信任，有什麼出奇嗎？」

