【唔做青少年生意？】17歲以下冇監護人陪同 西澳Hungry Jack's一度拒絕服務

根據社交網站顯示，柏斯北區Whitfords 漢堡飽快餐店Hungry Jack's前日星期二（1月31日），在大門入口貼有告示：注意。由於最近發生的事件，任何 17 歲以下的客人在沒有監護人監督的情況下，不會獲提供服務。」
消息在多個社交網站廣泛流傳。
快餐店負責人向傳媒表示，由於最近發生一連串涉及青少年的暴力事件，所以該快餐店採取嚴厲措施。
負責人表示，目的只是保護員工，又指當日有青少年入到快餐店內搗亂，及騷擾員工，所以在入口貼上告示。
快餐店又證實，告示已經在昨日星期三移除。
該快餐店並非當地第一間餐飲場所對顧客採取嚴厲措施。
在鄰近Hillarys區，夜總會Bar 1 Nightclub，從昨日2月1日起，禁止顧客穿著紅色運動鞋進入，表示是針對次文化青少年Eshays。
西澳有夜總會禁止穿紅色運動鞋的特定人士入內。 Credit: internet
夜總會方面解釋，並非針對所有紅色鞋顧客，而是近期有顧客因為反社會行為被要求離開，其中很大比例是穿著紅色鞋的年青人。
有居民指夜總會的做法歧視，不過夜總會屬於持酒牌款待場所，可以根據酒精條例合法對顧客實行特定衣著要求。
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