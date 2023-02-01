今日大事（2月2日）

天主教樞機主教佩爾 (George Pell) 葬禮今日舉行





已故天主教樞機主教佩爾 (George Pell) 的葬禮今日於雪梨舉行，預計悼念者和示威人士將分別聚集。





佩爾為前墨爾本及雪梨兩個天主教總教區的總主教，亦是澳洲天主教會中最高層的神職人員，曾在梵蒂岡擔任聖座經濟秘書處處長。他上月於羅馬逝世。





新州州長佩洛德 （Dominic Perrottet）呼籲公眾尊重佩爾舉殯的日子。示威者表示則表示會以和平方式表達感受。





新州警方早前向法庭申請一項禁制令，阻止一個計劃在佩爾葬禮當天舉行的性小眾 (LGBTIQ+) 示威集會。最終雙方達成共識，示威者同意不會於大教堂旁邊遊行，只會於馬路對面聚集。





國防部長馬利士與外長黃英賢到訪駐英澳軍





國防部長馬利士 （Richard Marles）聯同外長黃英賢到訪駐英國的澳洲軍隊。





目前一批澳洲國防人員正在英格蘭南部培訓烏克蘭的平民軍人。馬利士跟參與一項名為「羚羊行動」的軍人會面之後表示，澳洲向烏克蘭的軍事支援並無時間限制，同時亦會平衡於印太區的軍事需要。





馬利士表示，目前國家會在支援烏克蘭及維持澳洲軍力以符合國家目標兩者之間平衡，他會不斷評估支援烏克蘭所需，會一直支持烏克蘭。



巴基斯坦一座清真寺發生自殺式炸彈襲擊





巴基斯坦北部一座清真寺發生自殺式炸彈襲擊案後，警方拘捕了幾名疑犯，目前未知疑犯的身份情況。





今次事件相信襲擊是針對警察駐守地區。西北部邊境城市白沙瓦的警方，正在調查點解疑犯會知道，該清真寺是警員經常會去祈禱的地方，現階段不排除是有內應。





行動高級警司阿巴斯（Kashif Aftab Abbasi）表示，上述這些問題是警方調查的方向。他亦表示，襲擊事件顯示警隊有安全漏洞，目前已設立專責委員會來全方位調查爆炸案。他強調，無論誰為漏洞負責、要接受多少控罪，都要依法面對調查和懲處。





美國聯邦調查局於總統拜登別墅搜查機密文件





美國聯邦調查局（FBI）搜查總統拜登位於特拉華州的海濱別墅，作為調查機密文件不當處理案的跟進行動。





今次是當局在不足兩個月內第三次對拜登的住所進行搜查，但他的私人律師表示，搜查是按照計劃在拜登的合作下進行，而且沒檢出任何機密文件，只是帶走了一些資料。





白宮發言人森斯（In Sams）表示，拜登會繼續配合司法部的調查。





拜登位於該州的另一處住所，以及位於華盛頓的一個前辦公室，早前被發現藏有少量機密文件。司法部已委任特別檢察官調查拜登處理機密文件的方式。





在此之前，當局亦在前總統特朗普的住所發現約300份機密文件。



美國總統拜登位。 Source: AP / AP / Carolyn Kaster/AP 中台兩岸航線或將恢復正常





在北京，國台辦發言人朱鳳蓮透露，中國大陸的航空主管部門已向台灣方面提出兩岸復航。





朱鳳蓮表示，當前兩岸疫情均已平穩，基於《海峽兩岸空運協議》，是時候推動兩岸航線恢復正常運營，可優先考慮恢復，台胞反映較為集中的廣州等16個兩岸直航航點。





她又說，中國大陸目前疫情已得到很好的控制，兩岸同胞對實現正常交流往來的意願強烈，中國大陸方面高度重視並已全面做好相關準備。





在台北，民航局證實收到來函，而陸委會回應將聯絡民航局進一步了解情況，會依疫情和兩岸形勢發展進行評估檢討。





新冠疫情爆發後，台方在2020年2月將兩岸直航在大陸的61個航點，減少至北京、上海、成都、廈門四地。





英國近50萬名公務員周三罷工





英國有近50萬名教師、公務員、火車司機和大學講師在當地星期三罷工。罷工導致全國多地的學校和鐵路服務停止運作，軍方已準備在邊境提供協助。





工會估計今次罷工有50萬人參與，是至少10年以來當地最大型的工業行動，又指起因是當局多年來「殘酷減薪」的結果，令數百萬名公職人員的生活水平大幅下降。



教宗方濟各訪問剛果。 Source: EPA / EPA/ETTORE FERRARI 教宗方濟各訪問剛果民主共和國





教宗方濟各訪問剛果民主共和國，並在首都金沙薩向民眾講話。





該國數十年來飽受東部省份的叛亂之苦，當地有武裝份子經常搶掠礦場和民居。當局相信這些武裝獲鄰國資助，包括盧旺達。





教宗在講話中祝福剛果免受外國侵擾，獲得民眾鼓掌歡迎。





他敦促信眾寬恕幾十年來困擾剛果的施暴者，並「淨化內心的憤怒和悔恨，以及每絲怨恨和敵意。」他向信眾高呼：非洲已不是要被開採的礦場或掠奪的土地，祝願非洲可以擔當自己命運的主角。





根據聯合國表示，剛果民主共和國約有570萬人流離失所，原因是政府軍與武裝叛亂組織在該地區戰鬥多年，加上跟伊斯蘭國組織有關的襲擊。



原住民國會之聲與反對黨領袖達頓會面





原住民國會之聲入憲公投的工作組，今日會和反對黨領袖達頓會面，以爭取支持。





總理艾巴尼斯也致函達頓，期望在修憲上達成建設性的協議。九號台刊登的信函內容顯示，艾巴尼斯詢問對方是否有任何和原住民之聲有關的「可行建議」。





他形容公投是「全體澳洲人可被包容和聆聽、自己作出改變並為之自豪的難得機會」，又表示自己「在重大問題上總是和你（反對黨領袖）討論以達至建設性結果」。





綠黨將商討對原住民聲音入憲的立場





綠黨於維州舉行兩日會議，在國會復會之前，商討該黨對原住民聲音入憲的立場，以及解決黨內對這個議題的分歧。





綠黨原住民事務發言人索普 （Lidia Thorpe）認為應該先有一份公約，並指聲音入憲只是一個沒實際效用的咨詢組織。





然而，索普的立場與其大多數支持入憲的綠黨同僚出現意見分歧。



原住民聲音入憲。 Source: Getty 太平洋澳洲勞工流動計劃提早達標





一項增加太平洋島民勞工到本地工作的計劃，比預期早六個月已經達到目標數字。計劃內的行業包括農業同高齡護理等。





於十月公佈的財案裡列出一項 ，目標於今年六月達到35,000名工人，但在最新數字顯示，去年12月已經達到這個水平，即是計劃在7個月內增加了44%。





這個計劃讓來自9個太平洋島國及東帝汶的工人填補了本地28個行業的勞工空缺，包括農業、食品處理、高齡護理、酒店同餐飲業。





維州電動車車主將可用更多免費充電站





維州的電動車車主將可獲得更多免費充電的機會。在雪梨和阿德雷德運營的全國最大的電動車快速充電公司Jolt Charge，和墨爾本東區的Knox市議會達成協議，將於未來三個月內在當地安置給公眾使用的7個快速充電站。





這些充電站將設置在購物區，車主只需為電動車充電15分鐘，就可以駕駛50公里。





該公司表示，充電企業應該增加服務，幫助澳洲達致2030年的減排目標。



西澳遺失微型放射性容器終被尋回。 Credit: SUPPLIED/PR IMAGE 西澳遺失微型放射性容器終被尋回





早前於西澳偏遠地區遺失的一個微型放射性容器終於版尋回。消防及緊急服務部表示，這個容器目前被運到珀斯一個醫療設施存儲。





這個8毫米乘6毫米的微型容器早前從Pilbara運往珀斯途中，從貨車上跌落遺失。





據西澳政府透露，這個危險物品昨日於 Newman以南的Great Northern Highway 公路上被發現。





一部以時速70公里經過的汽車載著一個專用儀器測量到微型容器所發出的輻射，並在測量器距離路邊兩米尋回危險物。





搜索人員過去六日在1,400公里路程上一直搜尋。微型容器內藏有銫137元素，可能會令皮膚受到輻射灼傷，或者長時間接觸輻射水平會達到危險程度。



澳洲病人協會敦促醫療管理局修改遙距應診指引





澳洲病人協會敦促醫療管理局 (Medical Board of Australia) 重新考慮修改遙距應診指引，在新的草擬指引之下，將會限制沒有向醫生求診的首次病人獲得電子處方。





病人協會及本地最大電子醫療服務供應商 Instant Scripts 聯合呈交意見書。意見書內敦促醫療管理就考慮新指引對公眾的影響，包括弱勢社群及偏遠地區居民，指他們難於獲得醫療護理，需要依賴網上服務。





拉脫維亞籲續禁止兩俄選手參加奧運會





拉脫維亞表示，如果俄羅斯和白俄羅斯的運動員獲准參加2024年巴黎奧運會，該國就會退賽。





烏克蘭早前已有多位頂級運動員作出過上述聲明，並呼籲繼續禁止國際奧委會繼續實施禁令。





目前兩俄選手被禁止參加大部份的國際體育賽事，但國際奧委會正考慮允許他們以中立身份參加奧運會。



飛機製造商波音完成最後一批747客機





美國飛機製造商波音公司今個星期完成747客機的最後一批訂單。





這個四引擎機型是波音仍然在產的最大型民航客機，但仍小於主要競爭對手的A380空中巴士。





最後一批波音747已移交給亞特拉斯航空。數千名波音公司職員參加了移交儀式，當中一些是60年代參與開發這架「空中女王」的老員工，移交儀式上有參加過首次飛行測試的工程師表達不捨。





宜家傢私在澳設立最大永久風力發電場





宜家傢私公司首次於澳洲投資再生能源業，在本地設立最大型的永久風力發電場。





負責工程的TAGEngery Golden Plains Wind Farm 建造工程已在墨爾本西南面智朗附近展開，預料於2025年底前全面投產。





永久風力場預計可以生產1,300兆瓦電力，足夠為維州各地超過75萬用戶供電。





宜家屬下的Ingka Investments公司剛公佈，在這項高達20億元 Golden Plains 發展項目中佔一成半股份。



體育消息





歐洲主要足球聯賽的冬季轉會窗在當地1月31日關閉。英超球會支出的轉會費高達近8億英鎊，大幅刷新2018年4億3千萬英鎊的紀錄。





其中車路士以1億零680萬英鎊，簽入22歲的阿根廷中場球員 安素費南迪斯，打破英超轉會費紀錄。





而安素費南迪斯在半年前僅以1000萬英鎊從河床加盟賓菲加，然後在舊年年底的世界盃表現優異，幫助阿根廷捧盃並當選最佳年輕球員。

