【全球清廉指數】澳洲極地反彈 被警告不要自滿

要點： 澳洲在最新的「全球清廉指數」中的排名略有回升。

去年一首下滑至最低點。

將成立首個聯邦反貪監管機構。

澳洲在去年「全球清廉指數」中，創下史上最低排名。然而，今年的排名所有回升，顯示澳洲有改善的跡象。





但反貪腐倡議者卻明確提示澳洲：「不要自滿」。





國際反貪腐組織「透明國際」（Transparency International）周二 （1月31日）公佈年度「全球清廉指數」，澳洲排名 13 ，比去年大幅攀升 5 名，但仍遠遠落後於十年前的排名。



顯示澳洲相對於其他國家的貪腐排名。 這指數就反貪專家和商界對貪污的看法進行訪問，在整合結果後，歐洲國家 丹麥 在 180 個國家中領先，而非洲國家 索馬里 卻包尾。





在聯邦議會通過設立首個反貪監管機構兩個月後，澳洲在滿分 100 分中獲得 75 分，比一年前的最低分數高了兩分。





但仍比 2012 年的排名低 10 分，當時「透明國際」 已採用現時模式量度分數。





「透明國際」澳洲行政總裁摩爾（Clancy Moore） 表示，結果顯示澳洲可能在「民主倒退十年」後出現轉機，但警告稱需要「政府一套完整的策略」才能恢復以往的地位。



澳洲總理艾巴尼斯。 Source: AAP / AAP 他表示這策略包括加強對告密者的保護，減低說客對政治的影響，以及實時披露政治捐款。





他說：「這是謹慎樂觀的（理由），風險是在於國家反貪腐委員會成立後，政府會固步自封，我們看不到那些我們所需要的，和國民投票得出的改變。」





「澳洲應是領先的，我們應該回到 2012 年的水平。」





聯邦政府已制定計劃，加強告密者在議會調查前的保護，人權法律中心在周一（1月30日）警告不要採取「零碎的解決方法」。





格里菲斯大學 （Griffith University）公共政策和法律教授布朗（ AJ Brown ）表示，工黨的計劃雖然受歡迎，但對於保護在工作場所受到性騷擾而投訴的人士仍未足夠。





他說：「這是必須解決的，我們亦呼籲政府要有全面政策確保告密者的受保護範圍，函蓋至議會的工作人員，同時公務員在通報其機構內的貪污問題時亦要得到保護。」



世界各地的結果如何？

「全球清廉指數」中，丹麥在180 個接受調查的國家中名列前茅，在 100 滿分中取得 90 分。緊隨其後的是芬蘭和新西蘭（得分均為 87）。





取得只有12分的索馬里位居最後，比去年下降三位，排在敘利亞和南蘇丹（第 13 分）之後。



當地反貪組織 Marqaati 上個月的一份報告揭示了索馬里正陷於危機，超過800萬元的國際援助在2020年無法計帳。





報告指嘗試去打擊「少數」中低級貪污官員「充其量只是表演」。





報告中寫道：「只有很少跡象顯示（外國援助）有正面影響。資金如常地被盜取，選舉像如常地被操控，政治對手如常地受到騷擾和攻擊，民主化如常地沒有改善。」





「他們不僅把收取不合法酬金變成常態，一些官員更把他們授予合同給他們持有的影子公司。」



圖表顯示了透明國際 2022 年清廉指數的結果（按地區劃分）。

澳洲及大洋洲的地區

西歐被評為全球最清廉的地區，平均得分為 66 分。





緊隨其後的是亞太地區（45）、美洲（43）、中東和北非（38）以及東歐和中亞（35）。





撒哈拉以南的非洲地區排名最後，當中表現最好的國家為坦桑尼亞以東的塞舌爾，得分 70。



顯示透明國際 2022 年亞太地區清廉指數結果的圖表。 報告指亞太地區國家繼續聚焦在「經濟發展」，並以打擊反貪污的努力作代價。





報告中斐濟的 53 分，是「對未來的一些希望」，但2022 年選舉期間，政府對新聞自由的鎮壓是為「警告訊號」。





摩爾警告亞太地區的貪污問題對澳洲國家安全構成「直接威脅」，敦促澳洲在對應鄰國時應以促進民主和問責制為優先議題。





他表示新西蘭是地區中表現最好的國家，國民對公務員的信任度特別高。





他說：「澳洲很明顯地在過去十年中發生了大量的政治 （和）貪污醜聞，這令國民對政府的信任度有所下降。」





「那些（在指數中）接受調查的人，包括專家、學者和商界人士，了解公眾的情緒，這確實是反映政府在那段時間的表現。」

