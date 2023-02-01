【全球清廉指數】澳洲極地反彈 被警告不要自滿

「全球清廉指數」排名近日公佈，隨著澳洲政府準備成立澳洲史上首個反貪監管機構，澳洲排名有所上升。

A bribe is handed under a table.

全球清廉指數出，澳洲從低位上升。 Source: Getty / Wirat Namkate

要點：
  • 澳洲在最新的「全球清廉指數」中的排名略有回升。
  • 去年一首下滑至最低點。
  • 將成立首個聯邦反貪監管機構。
澳洲在去年「全球清廉指數」中，創下史上最低排名。然而，今年的排名所有回升，顯示澳洲有改善的跡象。

但反貪腐倡議者卻明確提示澳洲：「不要自滿」。

國際反貪腐組織「透明國際」（Transparency International）周二 （1月31日）公佈年度「全球清廉指數」，澳洲排名 13 ，比去年大幅攀升 5 名，但仍遠遠落後於十年前的排名。
Corruption Index 260123 v2.jpg
顯示澳洲相對於其他國家的貪腐排名。
這指數就反貪專家和商界對貪污的看法進行訪問，在整合結果後，歐洲國家丹麥在 180 個國家中領先，而非洲國家索馬里卻包尾。

在聯邦議會通過設立首個反貪監管機構兩個月後，澳洲在滿分 100 分中獲得 75 分，比一年前的最低分數高了兩分。

但仍比 2012 年的排名低 10 分，當時「透明國際」 已採用現時模式量度分數。

「透明國際」澳洲行政總裁摩爾（Clancy Moore） 表示，結果顯示澳洲可能在「民主倒退十年」後出現轉機，但警告稱需要「政府一套完整的策略」才能恢復以往的地位。
ANTHONY ALBANESE
澳洲總理艾巴尼斯。 Source: AAP / AAP
他表示這策略包括加強對告密者的保護，減低說客對政治的影響，以及實時披露政治捐款。

他說：「這是謹慎樂觀的（理由），風險是在於國家反貪腐委員會成立後，政府會固步自封，我們看不到那些我們所需要的，和國民投票得出的改變。」

「澳洲應是領先的，我們應該回到 2012 年的水平。」

聯邦政府已制定計劃，加強告密者在議會調查前的保護，人權法律中心在周一（1月30日）警告不要採取「零碎的解決方法」。

格里菲斯大學 （Griffith University）公共政策和法律教授布朗（ AJ Brown ）表示，工黨的計劃雖然受歡迎，但對於保護在工作場所受到性騷擾而投訴的人士仍未足夠。

他說：「這是必須解決的，我們亦呼籲政府要有全面政策確保告密者的受保護範圍，函蓋至議會的工作人員，同時公務員在通報其機構內的貪污問題時亦要得到保護。」

世界各地的結果如何？

AUS CPI GRAPH 1X1.jpg
「全球清廉指數」中，丹麥在180 個接受調查的國家中名列前茅，在 100 滿分中取得 90 分。緊隨其後的是芬蘭和新西蘭（得分均為 87）。

取得只有12分的索馬里位居最後，比去年下降三位，排在敘利亞和南蘇丹（第 13 分）之後。
更多內容

被控假學厤、貪污、為政客送禮 政客：我沒收過夏洛賓的禮物

當地反貪組織 Marqaati 上個月的一份報告揭示了索馬里正陷於危機，超過800萬元的國際援助在2020年無法計帳。

報告指嘗試去打擊「少數」中低級貪污官員「充其量只是表演」。

報告中寫道：「只有很少跡象顯示（外國援助）有正面影響。資金如常地被盜取，選舉像如常地被操控，政治對手如常地受到騷擾和攻擊，民主化如常地沒有改善。」

「他們不僅把收取不合法酬金變成常態，一些官員更把他們授予合同給他們持有的影子公司。」
Graph showing the results of Transparency International's Corruption Perception Index 2022 by region.jpg
圖表顯示了透明國際 2022 年清廉指數的結果（按地區劃分）。

澳洲及大洋洲的地區

西歐被評為全球最清廉的地區，平均得分為 66 分。

緊隨其後的是亞太地區（45）、美洲（43）、中東和北非（38）以及東歐和中亞（35）。

撒哈拉以南的非洲地區排名最後，當中表現最好的國家為坦桑尼亞以東的塞舌爾，得分 70。
CORRUPTION ASIA PACIFIC 1x1.jpg
顯示透明國際 2022 年亞太地區清廉指數結果的圖表。
報告指亞太地區國家繼續聚焦在「經濟發展」，並以打擊反貪污的努力作代價。

報告中斐濟的 53 分，是「對未來的一些希望」，但2022 年選舉期間，政府對新聞自由的鎮壓是為「警告訊號」。

摩爾警告亞太地區的貪污問題對澳洲國家安全構成「直接威脅」，敦促澳洲在對應鄰國時應以促進民主和問責制為優先議題。

他表示新西蘭是地區中表現最好的國家，國民對公務員的信任度特別高。

他說：「澳洲很明顯地在過去十年中發生了大量的政治 （和）貪污醜聞，這令國民對政府的信任度有所下降。」

「那些（在指數中）接受調查的人，包括專家、學者和商界人士，了解公眾的情緒，這確實是反映政府在那段時間的表現。」
更多內容

【熱銷6.4萬輛】2022年澳洲邊款車最暢銷？

【佩爾樞機葬禮】性小眾團體發起「佩爾落地獄」示威：遭警方申請禁制令

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 1 February 2023 at 2:55pm
By Finn McHugh
Source: SBS
Available in other languages
標籤
Australia