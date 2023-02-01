【熱銷6.4萬輛】2022年澳洲邊款車最暢銷？

據估計，2022 年全球共售出 7900 萬輛新車，而在澳洲就一共售出 1,081,429 輛新車，比 2021 年增長 3%，約佔全球需求的 1.4%。





去年在澳售出的新車中，五分之一是豐田汽車（Toyota）製造，這個日本汽車品牌有逾 23 萬（231,050）輛的銷量，比 2021年增長了 3.3%。





汽車品牌銷量榜上排名第二的是萬事得汽車（Mazda）其銷量為 95,718 輛，但比去年下降 5.3%。而韓國汽車品牌起亞（Kia）的銷量超過三菱（ Mitsubishi），與其姊妹品牌現代 （Hyundai），一同上榜。





此外，美國製造商福特（Ford）的新款 Ranger UTE 則佔該品牌的總銷量七成以上，其餘十大暢銷包括MG、富士（Subaru）、五十鈴（Isuzu）和大眾 （Volkswagen）。



豐田Toyota 的 HiLux 以 64,391 輛的暢銷量成為全國最暢銷的汽車，佔市場總銷量的 6%。

豐田車廠Toyota的 HiLux。 Credit: Toyota Australia. 在澳洲汽車市場佔據主導地位的車型是 ute 和 SUV，豐田的 HiLux 以 64,391 輛的暢銷量位居澳洲汽車銷量榜榜首，佔市場總銷量的 6%，成為全國最暢銷的汽車。





澳洲人尤其熱愛SUV，2022 年澳洲售出超過 574,000 輛 SUV，佔新車市場的 53.1%。



豐田車廠Toyota的 Rav 4 SUV。 Credit: Toyota Australia 雖然買家等待新車時間需時，但豐田的 RAV4 仍是 2022 年全澳最暢銷的 SUV，銷量達 34,845 輛，其次是萬事得 CX-5，銷量 27,062 輛。





而實用性高的 UTE車款繼續受到澳洲人青睞，2022 年澳洲共售出 256,382 輛 UTE，比去年增長 1.2%。豐田 Toyota HiLux 以 64,391 輛的銷量排第一，同時成為全國最暢銷的汽車；緊隨其後的是福特Ford 新款 Ranger，售出47,479 輛。



福特汽車Ford的 F 系列。 Credit: Ford Australia 而在美國和加拿大，福特汽車Ford 的 F 系列一如以往在該區銷售第一。單是這兩個市場， 福特F 系列銷量就達到 739,000 輛；意即北美新 F 系列銷量已佔全球新車銷量的 1%。





至於歐洲市場，仍是以小型車為主。標緻汽車的208在丹麥和法國佔據暢銷量位榜首，而豐田 Yaris 亦在荷蘭和瑞士兩國佔榜首。





唯一擠身暢銷榜的電動車是Tesla Model Y，佔挪威新車總銷量的 10%。

