【緊急召回近萬輛】涉現代、Audi、標緻車廠 駕駛時或突斷電起火

澳洲緊急召回超過 9,000 輛汽車包括現代Hyundai、奧迪Audi 和 標緻 Peugeot 的SUV、掀背車和房車，原因是車輛駕駛時存在安全風險或起火。





今次緊急召回車輛主要為現代 Hyundai 汽車，在2020 年至 2022 年間生產的 Santa Fe SUV、Kona N SUV、i30N 掀背車及房車，還有 Sonata N-Line，召回通知指車輛電腦版編程或出問題，可能導致在駕駛時突然斷電，引致車禍。





交通部在召回通知上表示：「由於電腦版編程問題，當某些傳輸出現故障時，失效安全（fail-safe）駕駛模式可能無法按預期發揮作用。」





「在某些駕駛情況下，車輛故障安全模式可能會被啟動，導致車輛減速，隨後失去動力。」





受影響現代 Hyundai 車種型號包括：





Santa Fe (TM)



車型年份Model Year 2020-2021

車輛識別號VIN: KMHS*81HW*U280462 – KMHS*81HW*U435610

生產日期: 18 May 2020-19 May 2022

受影響車輛數目: 5699

Kona N (OS)



車型年份Model Year 2021-2022

車輛識別號VIN: KMHKH81CV*U000036 – KMHKH81CV*U003979

生產日期Built Date: 17 Nov 2020-28 Mar 2022

受影響車輛數目: 274

i30 Sedan N (CN7)



車型年份Model Year 2021-2022

車輛識別號VIN: KMHLW41KV*U000055 – KMHLW41KV*U005134

生產日期: 17 Nov 2020-28 Mar 2022

受影響車輛數目: 353

Sonata N Line (DN8)



車型年份Model Year 2020-2022,

車輛識別號VIN: KMHL441CV*A083294 – KMHL541CV*A222021

生產日期: 15 Jun 2020-21 Apr 2022

受影響車輛數目: 911

i30 Hatch N (PD)



車型年份Model Year 2022

車輛識別號VIN: TMAH**1AVNJ009811 – TMAH**1AVNJ030000

生產日期: 27 Oct 2021-21 Apr 2022

受影響車輛數目: 1229

車主應聯繫他們的現代經銷商進行預約，盡快安排免費維修。





有需查詢更多信息，車主可致電 1800 186 306 聯繫現代客戶團隊，或到現代網站查詢。 https://www.hyundai.com/au/en/owning/safety-recalls .



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此外，2021-2022 年生產的 標緻 Peugeot Expert KO 小型貨車也因燃油管問題或導致起火風險而被緊急召回。





召回通知上表示，如果不進行維修，可能會導致柴油從損壞的管道中洩漏，或導致車輛起火。





奧迪 Audi車廠出產的2018-2021 年Q7 和 Q8 車型也被召回。





召回原因是由於油箱存在缺陷風險，燃油輸送裝置可能會破裂並導致碎片損壞燃油輸送系統，這可能會導致車輛突然失去動力。





如果車輛突然失去動力，可能會導致撞車風險，對乘客或其他道路使用者造成嚴重傷亡。





這些車輛的車主應聯繫標緻 Peugeot或奧迪 Audi經銷商盡快安排免費維修。

