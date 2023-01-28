專家：墨爾本樓今年繼續受中國買家追捧

Realestate.com.au的數據顯示，墨爾本市中心，Toorak、South Yarra、St Kilda 和 Brighton 等內城區域（Inner suburbs）是目前最多外國人在網上搜尋的地區。





十大維州最多海外買家搜索的住宅區：



墨爾本市中心Melbourne Toorak South Yarra St Kilda Brighton Hawthorn. Glen Waverley Kew Fitzroy Camberwell

Glen Waverley是唯一進入前 10 名的較偏遠區域，Glen Huntly和Ormond的租盤需求增長速度最快。





維州是中國房地產平台「居外網」 上最受歡迎的州份，Glen Waverley 是最多中國買家搜索的住宅區，St Kilda 則為最多英國人搜索，Doncaster East 則最受香港搜索者歡迎，而靠近大學的Carlton 則是大學生最愛，在租房搜索中亦佔據主導位置。







最多人搜索維州住宅的前 10 個國家／地區：



美國 新西蘭 英國 香港 新加坡 印度 中國 加拿大 馬來西亞 印尼

相反，澳洲本地人搜索房地產的比例，則已從 2018 年的 47% 下降到 2022 年的 33%，略高於新州的 31%。



房地產中介公司Biggin & Scott Glen Waverley 的經紀 Julie Karl 表示，中國買家被Glen Waverley 吸引，主要因為當地的教育前景、購物及社區設施。





「因為當地有 The Glen, Glen Waverley Secondary College，還有一所很好的小學。」



已有很多中國人選擇定居Glen Waverley，令他們可以在這裡找到與自己文化相似的食物及社區意識。 經紀 Julie Karl

中國居外網集團董事總經理 Daniel Ho 表示，中國人看重的兩大因素：是孩子的學習、以及是否已經有家人或朋友居住。



維州最大的優勢，是當地的城市生活方式及，比雪梨低的生活開支。 Daniel Ho

他亦預計：「維州在 2023 年將擴大優勢，繼續比雪梨更受中國買家追捧。」





PropTrack 高級分析師德洛（ Karen Dellow ）表示，墨爾本是最受離岸買家和租房者歡迎的澳洲城市。





「而與買賣市場相比，移民增加對租賃市場的影響更大，目前出租房屋短缺，高需求水平推高了每周租金...而更多的購房者加入市場，無疑亦提高前租盤的需求。」





PropTrack 經濟研究主管 Cameron Kusher 去年底向媒體表示，她認為大多數國際移民都會先租屋，並預計到 2023 年，墨爾本內城區的「租金將出現有相當強勁的增長」。





「內城區是以租房者為中心的地區，供應肯定會迅速收緊。」



