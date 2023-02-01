雪梨住宅價格中位數跌至百萬以下！但全國地產市場跌勢逐步放緩

房地產市場分析公司 CoreLogic 公布的新數據顯示，縱使搬離城市前往偏遠地區居住的人數有所放緩，偏遠地區的住宅物業價格仍繼續錄得增長，導致當地的房屋可負擔程度進一步惡化。





在新冠病毒疫情期間，非首府城市的住宅物業價格上漲了 41.6%，相反首府城市的住宅物業價格則僅上升 25.5%。





自在 2022 年 6 月達到高峰位以來，偏遠地區的住宅物業價格已回落 7.4%。與此同時，首府城市的住宅物業價格亦自去年 4 月的高峰位下跌了 9.6%。



物業數據研究總監勞利斯 (Tim Lawless) 表示，偏遠地區物業市場的需求可能正處於結構性轉移。





他說：「正當越來越多澳洲人願意在首府城市以外地區居住，且遙距工作仍是不少行業的可行工作模式，不太可能有大量人離開偏遠地區房地產市場。」





全國各首府城市在 1 月份均錄得價格跌幅，其中以荷伯特及布里斯本跌勢最為顯著，兩地的住宅物業價格分別按月下跌 1.7% 及 1.4%。



然而，全國住宅物業價格的跌勢正繼續放緩。住宅物業價格在 1 月份按月下跌 1%，但跌幅較 2022 年 12 月份的 1.1% 跌勢稍有減少。





雪梨住宅物業中位數自 2021 年 3 月首次跌破 100 萬元的水平至 $999,278，1 月份按月下跌 1.2%，亦較 12 月份的按月跌幅 1.4% 有所放緩。



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墨爾本的住宅物業價格按月下跌 1.1%，排名全國第四；坎培拉緊隨其後，跌幅 1%。阿德雷德的住宅物業價格則按月下跌 0.8%。





按月跌幅最少的首府城市則為珀斯 (0.3%) 及達爾文 (0.1%)。





勞利斯表示，季度趨勢清楚顯示全國各地的跌勢均正放緩。





他說：「不過，按月下跌 1% 及按季下跌 3.2%，均顯示全國住宅物業價格仍較過往的低迷時期錄得相當急促的跌勢。」



全國住宅物業價格自 2022 年 4 月高峰位以來已下跌 8.9%，跌幅創下 CoreLogic 自 1980 年有紀錄以來最大及最快速的價格跌幅。





各首府城市方面，布里斯本及荷伯特經已創下有紀錄以來的最大價格跌幅，分別均錄得 10.8% 的價格跌幅。





雪梨的住宅物業價格目前已從最近高峰位累計下跌 13.8%，有可能會進一步突破 2017-19 年跌勢的 14.9% 歷史紀錄。





然而，在全國住宅物業價格在 19 月內上升了 28.6% 後，目前的跌勢仍不足以扭轉升幅。





