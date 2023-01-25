【狂瀉】澳洲邊個地區樓價插水25%？

雪梨獨立屋樓價創下有記錄以來最大年度跌幅，去年下跌 10.9%，主要原因是利率上升令不少買家卻步。





根據Domain 最新發佈的樓價報告顯示，去年雪梨獨立屋樓價中位值下跌超過 170,000 元至 1,413,658 元。





現時，雪梨獨立屋的樓價比 2022 年初的高位下降 11.3%，但仍比 2020 年中期時高出 24.2%。





單元房樓價亦下跌，但速度較慢，樓價中位數下跌 1.2%。全年價格下跌 6.5%，目前水平低於 2020 年 3 月。





澳洲多個受歡迎內城區及沿岸地區的獨立屋樓價大幅下滑，在部分新州和昆州偏遠地區跌幅更達六位數。下跌幅度最大的地區多是市場熾熱時樓價暴漲的地區，而受洪水影響的地區跌幅更是首當其衝。





房地產分析公司CoreLogic的研究主管歐文（Eliza Owen）表示，一些市場熾熱時升幅最高的地區目前面對的跌幅最大。





利率上升限制了買家借貸能力，那些較昂貴的區域對市場利率波動更加敏感。





然而，歐文表示，去年的洪水災情劇了部份地區的市場更顯疲軟。她說：「水災可能對市場造成了一些衝擊，有些人甚至可能想搬走。水災或短期內抑制了市場需求，即市場上的貴價樓快速下滑。」



根據CoreLogic 的數據顯示，位於新州的Mullumbimby和Byron Bay樓價下跌幅度最大，獨立屋的樓價中位數分別跌了25.7%和23.9%。





Mullumbimby 的樓價中位數在一年間下跌超過 358,000 元至 1,036,653 元，而Byron Bay的中位數下跌近 711,000 元至 2,258,816 元。





而附近地區Suffolk Park、Lismore、Ocean Shores和Lennox Head樓價也有六位數的跌幅， 跌幅超過20%。





即便如此，Byron Bay的樓價水平仍比 2020 年 3 月高出 10%，而 Mullumbimby 的樓價則高出 17.8%。





Byron Bay地產銷售公司認為，加息令買家借貸能力下降，加上水災都影響了樓價。





在昆州，十個最大跌幅地區包括八個在Sunshine Coast。 Noosaville下跌13.2%，其次是Mount Coolum下跌 11.7%，Tewantin下跌9.5% ，而Peregian Beach則下跌8.4%。





在維州，West Gippsland地區的Drouin下跌幅度最大10.8%。其次是East Geelong下跌了10.2%，Belmont下跌8.8%，Newcomb下跌8.3%，而Ballarat Central則下跌8%。





Domain的研究和經濟主管鮑威爾( Nicola Powell) 表示，這是自 1993 年以來，房地產市場出現有記錄中的最大的年度跌幅。





她亦表示，雖然近期下跌速度有所放緩，但預計房地產還會進一步下跌。

