聯邦財長：中國將左右澳洲經濟增長大局

澳洲政府會將中國最近的防疫措施急轉彎納入經濟增長預測的考慮因素之一。

JIM CHALMERS PRESSER

查默斯 (Jim Chalmers) 謂讓更多澳洲人就業是對抗經濟挑戰的最佳良方。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers)
表示，在預測經濟增長方面，中國仍然可以對澳洲「左右大局」。

他表示，財政部在 5 月份發表聯邦財政預算案前會更新預測，將考慮中國預期的疫情後復甦情況和更廣泛的全球狀況。

他本周一 (1 月 16 日) 在坎培拉對記者說：「國際貨幣基金組織和世界銀行的大部份評論，都不是更樂觀，而是更悲觀。所以，這也是考慮因素。」

經濟學家預計，中國新一波大規模的新冠疫情將對供應鏈造成短期干擾，但這一波疫情一旦過去，很可能會大幅反彈，有利於澳洲加強出口需求和刺激中國遊客來旅遊。
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財長:實際工資增長感樂觀

財政部的最新預測顯示，本財政年度經濟增長將上升 3.25%，然後在 2023/24 年驟降至 1.5%。

此外，有跡象顯示通脹壓力有所舒緩，包括建築行業。

根據 CoreLogic 數據分析公司的 Cordell 建築成本指數顯示，季度增長一直在放緩，從 9 月季度的 4.7% 跌至 12 月季度的 1.9%。

勞動力短缺及材料和能源價格波動，導致建築成本在 12 個月內大幅飆升，但預計這些主要因素的上升壓力將會降溫。

CoreLogic 研究總監勞利斯 (Tim Lawless) 表示，加息已經冷卻了對住屋的需求，與 2021 年 3 月相比，獲批的新建築項目減少了 41%。

他說：「與興建新屋成本相關的增長放緩，應該會逐漸影響到全年來自房地產行業的通脹壓力，使之減輕。」

他又指，移民回復正常應該會舒緩勞動力短缺的問題。

儘管預計移民會重返，但大多數僱主仍擔心在 2023 年聘請不到員工。

澳洲工業集團 (Australian Industry Group) 對行政總裁進行的一項調查發現，九成的行政總裁預計在 2023 年會遇上員工短缺。

Ai Group 行政總裁韋洛斯 (Innes Willox) 說：「這情況以高技能職業尤甚，但無論技能水平高低、各行各業和任何地點都很明顯。」

財政部對澳洲統計局數據的最新分析可見澳洲就業市場的勢頭強勁，2022 年 5 月至 11 月期間，再有 234,000 人找到工作。

建築業、零售業以及住宿和飲食服務業帶動了澳洲的就業激增。
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Published 17 January 2023 at 1:23pm
Source: SBS