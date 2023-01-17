聯邦財長：中國將左右澳洲經濟增長大局

他表示，財政部在 5 月份發表聯邦財政預算案前會更新預測，將考慮中國預期的疫情後復甦情況和更廣泛的全球狀況。





他本周一 (1 月 16 日) 在坎培拉對記者說：「國際貨幣基金組織和世界銀行的大部份評論，都不是更樂觀，而是更悲觀。所以，這也是考慮因素。」





經濟學家預計，中國新一波大規模的新冠疫情將對供應鏈造成短期干擾，但這一波疫情一旦過去，很可能會大幅反彈，有利於澳洲加強出口需求和刺激中國遊客來旅遊。



財政部的最新預測顯示，本財政年度經濟增長將上升 3.25%，然後在 2023/24 年驟降至 1.5%。





此外，有跡象顯示通脹壓力有所舒緩，包括建築行業。





根據 CoreLogic 數據分析公司的 Cordell 建築成本指數顯示，季度增長一直在放緩，從 9 月季度的 4.7% 跌至 12 月季度的 1.9%。





勞動力短缺及材料和能源價格波動，導致建築成本在 12 個月內大幅飆升，但預計這些主要因素的上升壓力將會降溫。





CoreLogic 研究總監勞利斯 (Tim Lawless) 表示，加息已經冷卻了對住屋的需求，與 2021 年 3 月相比，獲批的新建築項目減少了 41%。





他說：「與興建新屋成本相關的增長放緩，應該會逐漸影響到全年來自房地產行業的通脹壓力，使之減輕。」





他又指，移民回復正常應該會舒緩勞動力短缺的問題。





儘管預計移民會重返，但大多數僱主仍擔心在 2023 年聘請不到員工。





澳洲工業集團 (Australian Industry Group) 對行政總裁進行的一項調查發現，九成的行政總裁預計在 2023 年會遇上員工短缺。





Ai Group 行政總裁韋洛斯 (Innes Willox) 說：「這情況以高技能職業尤甚，但無論技能水平高低、各行各業和任何地點都很明顯。」





財政部對澳洲統計局數據的最新分析可見澳洲就業市場的勢頭強勁，2022 年 5 月至 11 月期間，再有 234,000 人找到工作。





建築業、零售業以及住宿和飲食服務業帶動了澳洲的就業激增。





