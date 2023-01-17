【農曆新年】政府：進口違禁「賀年禮品」可被罰款甚至驅逐出境

要點： 這名 20 歲的西班牙男子因攜帶未申報的芝士和肉類而被取消簽證，兼被罰款 3,300 元。

他上周在珀斯機場被截停。

他是第一個根據更嚴格《生物安全法》被罰款的人士。

一名西班牙旅客因沒有申報行李內有肉類和芝士，成為第一個根據加強了的《生物安全法》而被罰款的人士。





這名 20 歲男子因攜帶超過一公斤未申報的生豬肉和芝士，被取消簽證兼罰款 3,300 元。





他在上周二 (1 月 10 日) 在珀斯機場被截停，當時他的行李內有 275 克非商業用意大利咸豬肉、665 克非商業用豬肉和約 300 克山羊芝士但未有申報。





艾巴尼斯政府在 10 月宣布， 將提高對違規攜帶違禁品者的罰款額 ，以阻止疾病和害蟲進入澳洲並在此繁殖。





在修例之前，這名男子除了被取消簽證外，罰款金額為 2,664 元。新法例下，未有在邊境申報生物安全風險物品的人，將面臨最高 5,500 元的罰款和簽證被取消。



一名西班牙男子無申報行李內有豬肉和芝士而被取消簽證。 Source: AAP / Supplied 被取消簽證的旅客會乘坐最早可行的航班離開澳洲，並可能面臨三年被拒入境的限制，然後才能重新申請簽證來澳。





農業部長懷特 (Murray Watt) 向澳聯社 (AAP) 表示，新法例不會阻礙遊客來澳洲。





他說：「我認為絕大多數遊客都做了正確的事，在到埗時申報了有生物安全風險的物品，但這個人正正沒有這樣做。」





「假如他申報了這些物品，我們就會採取其他行動，問題是他無申報。」



「我們非常重視將口蹄病和其他疾病拒之門外，旅客進入澳洲時需緊記這一點。」





懷特呼籲國際旅客仔細考慮他們的申報物品，如有懷疑應全部申報。





與此同時，農業部亦因應農曆新年即將來臨而發出警告。





該部門的洛克 (Chris Locke) 博士說，賀年禮品有可能在邊境被攔截，特別是部份賀年食品。



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洛克博士說：「可惜的是，某些傳統的賀年禮品可能會將害蟲和疾病引入澳洲。」





「我們經常在邊境見到含有豬肉、生果、植物、草藥和雞蛋的物品，這類物品可能會構成蟲害和疾病的高風險。」





據估計，澳洲爆發的口蹄病在十年內對經濟造成了逾 800 億元的損失。





