【澳洲更嚴格新法例】一經定罪最高罰款超過 26 萬！

要點： 農業部長懷特（Murray Watt）表示，這將會是《生物安全法》中針對個人違規行為的最高額處罰。

違反新法規可導致最高 26.64 萬澳元的民事處罰或 4,440 澳元的即場罰款。

政府表示，新立法是為針對最近發生的一些「令人不安」事件。

前往澳洲的人士一旦被發現攜帶高風險食品入境，將面臨新的《生物安全法》處罰，包括將當場罰款金額加倍，以及施以高達 26 多萬澳元的民事罰款。





農業部長懷特表示，這將會《生物安全法》中針對個人違規行為的最高額處罰。





懷特星期二（11 月 29 日）向澳聯社表示：「我們這次針對那些故意將肉類和其他高風險食品收藏在行李中的人，向他們施以雙倍的罰款處分。」





不遵守新的法規可能會導致最高 266,400 澳元的民事處罰或 4,440 澳元的即場罰款。





懷特說：「我們發現，有些人並非只是忘記申報，而是主動隱瞞（攜帶違禁品入境）。」



他表示，根據過往的處罰法例，個人試圖隱瞞攜帶高風險食品入境的行為與較輕微的違法行為受到的處罰相同。





懷特指，新法例是為了應對最近發生的一些試圖將食品非法帶入澳洲的「令人不安」的事件。





去年 10 月，一名男子攜帶 6 公斤的肉類試圖透過珀斯機場進入澳洲。他的簽證被取消，並被驅逐出境，另外亦被罰款 2,700 澳元。





但有本地農民呼籲政府採取包括監禁在內的更嚴厲處分。





懷特表示，監禁並不能解決問題。 他說：「我認為，我們應該第一時間把他們驅逐出境並永遠不允許他們入境，施以高額的罰款並把他們驅逐出境。」



根據《生物安全法》修正案的規定，違反法例的飛機及船隻負責人亦將面臨個人最高 22.2 萬澳元的罰款，法人團體則面臨最高 110 萬元罰款。





懷特表示，有關該等將更好地幫助澳洲應對不斷變化的生物安全風險。





今年十月，聯邦政府對由受口蹄疫影響的國家攜帶肉類入境澳洲的人士施以更嚴厲的處罰，這是由於這些肉類將對澳洲農業構成重大風險。





