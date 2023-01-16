財長:實際工資增長感樂觀

而本地工資是以近十年來最快的速度增長，其中，以低技術工人所獲得的工資增長最高。因為勞動力市場繼續興旺，從而對工資增長帶來壓力。





財務部對統計局的數據進行分析， 顯示工資價格指數在 9 月季度上漲了百分之 1，全年則上漲了百分之 3.1。





這是自 2013 年3月季度以來最快的年增長率，遠高於過去五年的每年平均增長率百分之 2.2的水平 。





低技術勞工的工資在 9 月份季度增長了 百分之2.3，高於全球自金融危機發生以來任何的一個季度增長。而技術勞工的薪酬增幅就只有百分之 1.2。





但由於通脹飆升，包括租金不斷上漲，所以亦正侵蝕工資增長。而公平工作委員會在 9 月季度提高最低工資的決定， 亦令超過40萬領取最低工資的工人每個星期的收入增加了40元。





雖然有些人擔心，工資增加會給經濟帶來上行壓力， 造成通脹，但查默斯認為，工資不是通脹的罪魁禍首。





他說：『由於在烏克蘭發生戰事，令能源價格飆升、同時，亦因為新冠疫情嚴重破壞供應鏈，加上勞動力及建築材料短缺的問題所造成的通脹，民眾都要面對這些來自世界各地的壓力和挑戰，也影響了民眾的生活質素。』





不過，他亦預計，明年實際工資將會增長，因為相信通脹將會放緩，而實際工資的增長依然強勁。





他對澳洲廣播公司新聞說：『我們看到工資增長，這是我們希望可以維持的，而通脹顯然亦會隨著時間的推移而放緩。』





所以他亦希望能夠實現實際工資的增長。





不過，他亦表示，實際工資的增長，仍然有賴於難以預測的通脹水平。





至於12 月季度的工資價格指數將於 2 月 22 日公布。



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