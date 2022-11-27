過去一年全國人工急增 邊個州人工加最快?

重點 SEEK的10月份廣告薪資指數顯示，網站上招聘廣告中的職位工資增長 4%。

澳洲統計局數據顯示不同職位的工資。

塔州公布全年工資增長率為 6.2%，領先全國。

來自澳洲統計局 (ABS) 和求職網站SEEK的數據，反映澳洲近期的勞動力變化，以及人們的薪酬水平。





SEEK的10月份廣告薪資指數顯示，網站上招聘廣告中的職位工資增長4%，ABS數據則反映個別職位的薪水。





SEEK高級經濟學家Matt Cowgill承認，SEEK公佈的工資數據略高於 ABS的實際工資數據。



SEEK的10月份廣告薪資指數顯示，網站上招聘廣告中的職位工資增長 4%。 衡量澳洲薪酬變化的工資價格指數（wage price index），在截至9 月份的過去一年中，上漲3.1%。





Matt Cowgill 解釋，ABS衡量的是所有工作的工資和薪水變化，而SEEK的數據只是衡量市場上招聘廣告中的職位薪水的變化。





他指，這是一種不同的衡量標準，可能對經濟變化更加敏感，並且在經濟狀況發生變化時，會走得更遠更快，可作為將來可能發生的事情的領先指標。



工資在增加嗎？在哪裡增加？

獨立經濟學家經濟學家李維利斯（Conrad Liveris）表示，工資上漲的主要原因，是全國普遍存在工人短缺問題。





他說指，人們發現目前很難招到工人，因此企業所使用的手段非常重要，而企業確保擁有足夠員工的主要手段就是工資。



Tasmania leads the nation in terms of advertised salary growth over the past year. Source: Getty / Leisa Tyler/LightRocket 塔州公布全年工資增長率為6.2%，領先全國。





Matt Cowgill指，高增長是由於塔州對人才的競爭。





他指，在塔州，失業率雖然不是全國最低，但肯定是塔州幾十年來最低之一，工資增長強勁反映勞動力市場超級緊張的事實。



塔州公布全年工資增長率為 6.2%，領先全國。 李維利斯表示，工資上漲4%對經濟有利，但受到通貨膨脹的影響。他指，當涉及到實際工資時，情況變得更加複雜。





「實際工資」是指考慮了通貨膨脹影響之後的工資。





「兩者存在差距，你現在可能多賺幾元，但其他一切都漲了幾乎兩倍，這就是為什麼你的錢沒有達到應有的水平。」





通貨膨脹率在9月季度達到7.3%，增長速度比工資增長速度快。





李維利斯表示，新州和維州在工資增長方面，仍處於其他州的中間位置。





他指，新州和維州是更大的州，經濟更多樣化，隨著時間的推移，他們趨於穩定，所以較少變化。





在各招聘廣告中，商業和服務業的薪資年增長最快，增長率為6.2%。



在各招聘廣告中，商業和服務業的薪資年增長最快，增長率為 6.2%。 Credit: Ken Macleod 李維利斯指，自從新冠疫情期間封城開始，裝修熱潮推高工資，一直供不應求。





而相對低薪工作的工資，許多人認為是「服務行業」，最近增長最快。





他指，在截至10月的過去一年，在招聘廣告中的平均最低工資上漲 4.8%，而總體漲幅為4%。





他認為，部分是法定最低工資的上漲，但部分亦反映勞動力需求，過去幾年對基層工人的需求特別強勁。





他舉例指，如在酒店業等行業，工資相對較低，但漲幅確實很高。





雖然廣告、藝術和媒體職位的廣告工資僅增長0.3%，但招聘廣告中的政府職位的工資，在過去一年中實際上下降 1.5%。





公共部門的停滯，也明顯體現在澳洲首都領地的招聘廣告中，在截至 10月份的過去一年，工資僅增長1.3%。





Matt Cowgill指，在疫情最嚴竣時候， 首都領地的招聘廣告中的工資，並沒有像其他地方那樣減少，但自2021年年中以來，首都領地的招聘廣告工資也沒有經歷過同樣的工資激增。



SEEK高級經濟學家Matt Cowgill承認，SEEK 公佈的工資數據略高於 ABS 的實際工資數據。 Source: Supplied / Guy Evans

什麼是薪水最高的工作？

ABS的收入詳細信息顯示，外科醫生平均每年賺取約406,000元。





根據有關數據，衛生和醫療、法律、金融和採礦職位是收入最高的前 10名，平均每人年收入超過155,000元。



ABS 的收入詳細信息顯示，外科醫生平均每年賺取約 406,000 元。 Credit: Ken Macleod

對在家工作的需求

根據SEEK的統計，比起從前，越來越多求職者按工作模式尋找職位。





Matt Cowgill說，搜索數據顯示，「在家工作」成為求職網站上最多人搜索的單詞，而不是行業。





而僱主亦在回應需求。





他指，今年有提到在家工作的招聘廣告數量，比2019年高出11倍。





樂卓博大學（La Trobe University）的教授Jodi Oakman表示，疫情過後，許多人發現在家工作很適合自己。





她指，許多人喜歡在家工作，可為他們的生活和照顧責任提供額外靈活性。





她並指出，許多有潛在健康問題的人，覺得回到辦公室感覺不安全，希望可減少與他人接觸。





Jodi Oakman指，目前這是一個員工導向市場，如果僱主不提供在家工作的模式，希望可在家工作的員工，就會直接尋找其他工作，而且不難找到適合他們的工作。

