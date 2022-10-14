挽留人才出奇招！大企業鼓勵僱員重返辦公室

在家工作 (Work from Home) 已經顛覆了傳統上班模式，成為一種新常態。 早前亦向大家介紹過在英國流行的 Work from Pub ，令工作模式變得更靈活，營運成本降低。時至今日，疫情和地緣政治問題令人類不斷遷移；人才和資金亦轉移到相對較有保障的國家。某些國家和地區為維持競爭力，出動外訪搶人才政策！ 國際殿堂護膚化妝品公司 L'Oréal (歐萊雅) 為吸引美國的員工返回位於加州 El Segundo 的美國西岸總部辦公室工作，實行提供時薪 5 美元 (約7.46澳元) 的家務津貼，讓員工聘人做家務瑣事，例如去洗衣店取衣服、從日託中心接寵物回家，以及為汽車入油等等…讓員工騰出時間回公司專注於工作。





歐萊雅將一個飛機工廠改建成總部，設有豪華的健身室、餐廳、果汁店和酒吧。公司為員工提供家務津貼後，要求員工每周任選三天回辦公室，另外的兩天則可選擇 WFH。返回公司上班的人還可選擇在室內或室外園區工作，也歡迎帶寵物回辦公室。歐萊雅希望先利誘員工回辦公室，當他們亨受到回公司上班的好處後，自然會繼續回公司工作。不過，有研究顯示要員工自願放棄 WFH 並不容易，僅 25% 受訪公司管理高層認為，員工將會較目前更願意回辦公室工作。



收聽更多 在家工作已經過時！Work from Pub 你聽過未？ SBS Chinese 14/10/2022 06:24 Play

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美國 L'Oréal 行政總裁 David Greenberg 表示，護膚化妝品業以人為本，需要與人接觸、分享創意和意見，而且建立對公司歸屬感最好方法是面對面相處。美國解除防疫限聚措施後，L'Oréal 是首批公司恢復員工返回公司上班，該公司承認僱員對回辦公室工作的看法已改變，所以容許員工每周有兩天可以 WFH。不少公司已視員工 WFH 為常態，洛杉磯健康護理公司 MedPoint Management 索性將辦公室搬往面積細一半的地坊，削減租金開支，讓 800 名員工半數 WFH，另一半則「輪更」回公司上班。相對來說，WFH 對辦公室及商廈業主並不是好消息。





雖然 L'Oréal 提供時薪 5 美元津貼給員工聘人做雜務，但投資銀行高盛則對紐約市的員工，取消利誘回辦公室的「疫情補貼」，包括支付往返公司的車費和免費午餐！不過，因為外賣運送費增加，公司的餐飲津貼由 25 美元 (約37.29澳元) 增至 30 美元 (約44.74澳元)。另外，《紐約時報》近 1,300 名員工在 9 月揚言永不返回辦公室上班。《紐約時報》今年初開始要求員工最少 3 天回到公司工作。不過加入工會的員工拒絕並要求加薪，指目前通脹高企，回公司上班的汽車油錢、午餐和衣服的開支會增加，但人工卻沒有調整。





作為上班一簇或在家工作，甚至退休人士及學生的你，又認為 Work from Home 是否值得鼓勵？人才又會否因此而流失呢？





