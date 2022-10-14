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在家工作已經過時！Work from Pub 你聽過未？

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Dubrovnik: Irish Pub The Gaffe

酒吧 Source: Flickr / Jorge Franganillo (CC BY 2.0)

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Published 14 October 2022 at 4:06pm
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS

疫情肆虐令在家工作成為主流，但有酒吧推出了創新的「酒吧辦工」(Work from Pub, WFP) 計劃，希望吸引遙距工作者到酒吧辦工。今日鐳射全方位張艾利告訴大家，WFP怎樣為遙距工作者節省家中的能源開支，同時為酒吧開拓客源。

Published 14 October 2022 at 4:06pm
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS
近半年的俄烏戰爭影響能源價格大幅飆升，導致全球民眾尤其是歐洲商戶想出各種方法去節約生活和營運成本。英國的Pub life歷史悠久，但疫情肆虐超過兩年，生意減少，在家工作成為主流。有酒吧推出了創新的「酒吧辦工」（Work from Pub, WFP) 計劃，希望吸引遙距工作者到酒吧辦工，收費由10英鎊（約14澳元）起，包括舒適的辦公座位、午餐及無限添飲的咖啡和茶。為遙距工作者節省家中的能源開支，同時為酒吧開拓客源。

據英國傳媒報導，由於能源價格及食品成本等暴升，減低了市民消費意欲。而能源供應商取消長期固定價格的能源合同，令不少商家面臨倒閉危機。英國的研究顯示，超過65％酒吧的水電費增加了一倍以上，當中30％酒吧增長200％，8％酒吧更增長500％以上，多達70% 可能因能源費用問題而倒閉。

英國酒吧的WFP計劃不但能協助酒吧渡過難關，而民眾亦可以減少家庭能源賬單開支。人字拖公司 Sea Sense 創辦人路加麥美蘭 (Luke McMillan) 已在酒吧遙距工作數月，預計如果今年的冬天繼續在酒吧工作，可節省數百英鎊能源開支。WFP計劃吸引不少遙距工作者的興趣和光顧，很多顧客對在酒吧工作的氛圍感到非常滿意，認為酒吧辦公甚至勝過傳統辦公室，以及居家工作。
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Enderby House is targeting remote workers in Greenwich.
Enderby House is targeting remote workers in Greenwich. Credit: Sally Howard/The Observer
雖然英國政府在上月推出四百億英鎊的能源紓困計劃，為商家的天然氣和電力合同中的能源批發價格設定上限；但對面臨能源帳單急升的酒吧而言，亦無濟於事。政府的幫助僅夠抵消酒吧部分能源賬單、食品和酒水的開支。人手成本的上漲以及英國民眾消費意願降低，依然是酒吧面臨的嚴峻考驗。當前困境促使越來越多英國連鎖酒吧推出「WFP」的計劃在於吸引那些面臨能源帳單壓力的遙距工作者，並藉此開拓酒吧的收入來源。如英國連鎖酒吧Young's旗下185家酒吧早在2020年疫情爆發初期就推出了每日15英鎊的「WFP」優惠，提供遙距工作者三文治午餐以及無限添飲的咖啡和茶服務。另一家連鎖酒吧Fuller's旗下380家酒吧則推出了每日10英鎊起的「WFP」優惠，當中包括提供午餐和飲品。

在倫敦、卡迪夫城和布里斯托等地經營的啤酒廠連鎖酒吧Brewhouse and Kitchen也提供了「工作空間」的服務選項。遙距工作者一天只需支付10英鎊，即可在酒吧內享有安靜的辦公位子、Wi-Fi、電源插座、無限量的熱飲和汽水供應，以及影印服務。 英國酒吧「WFP」的計劃吸引不少遙距工作者的興趣和光顧，他們認為「WFP」最大的賣點是可以他們節省在家中高達數百英鎊的電費開支。「WFP」可以在一天工作結束後，與其他酒館工作人員和顧客一起飲啤酒，或觀看每週的足球賽事；英國的Pub life，果然魅力依然！
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