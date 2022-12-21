澳洲儲銀連續多個月加息 2023年會否繼續？

要點： 澳洲儲備銀行在其 12 月的會議記錄顯示，在新一年會對加息決定持開放態度。

會議上，儲銀董事局考慮了暫停加息、加息 25 個基點和更大的 50 個基點等選項。

儲銀在 12 月最終決定將現金利率提高 25 個基點。

由於全球經濟前景黯淡、混亂的消費行為以及工資急速上升的威脅令加息減低通脹的能力變得複雜，澳洲儲備銀行（RBA）在踏入新一年對加息決定保持開放態度。





在 12 月最後一次會議上 ，央行董事考慮過暫停加息、加息 25 個基點和更大的 50 個基點作為可能的選擇。





儲銀最終在 12 月 將官方現金利率上調 25 個基點（0.25%） ，以降低仍然「過高」的通脹。





在星期二（12 月 20 日）公布的 12 月議息會議紀錄中，董事局成員再次指出加息對經濟活動帶來滯後效應。





儘管加息的影響有延遲，但董事局成員表示，現在停止加息仍為時過早，因為需要「數年時間」才能將通脹率回復到 2% 至 3% 的目標水平，而且目前未有現象顯示需要作出相反的決定。





董事局亦表示，目前還沒有其他國家的中央銀行停止加息。



官方首次考慮暫停加息

但正如摩根大通（JP Morgan）首席經濟師賈曼（Ben Jarman）所觀察到，12 月的會議標誌著官方第一次積極考慮暫停加息。





他說：「之前的決定僅在考慮上調 25 個基點和 50 個基點之間，因此官方考慮暫停加息是重要一步，但他們仍然保留上調 50 個基點的可能性。」



儲銀董事局成員表示，由於勞動力市場持續緊張可能引發的工資強勁增長，是考慮是否加息 50 個基點的關鍵問題。





「澳洲仍未出現這種情況，但通脹心態正在發生轉變，企業比一年前更願意加價，工資增長的上行風險可能會增加。」





董事局成員依然謹慎「貫徹地採取行動」，以保持儲銀處理通脹壓力的信心。



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明年會否繼續加息？

對於新一年的政策方向，董事局不排除任何選項，但賈曼認為澳洲儲銀接近暫停加息。





「房貸還款佔家庭收入的比例將在 2023 年底達到歷史新高…… 這顯然會進一步影響（加息決定）。」





