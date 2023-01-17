【剛畢業年薪過十萬】澳畢業生薪金調查 邊個行業最有「錢途」？

每年都有很多應屆畢業生踏入社會展開工作人生，近日一項最新調查揭示了部份初入行的澳洲畢業生的起薪點。





由Aussie Corporate發佈的最新調查，揭示了部份澳州畢業生從大學畢業後就能賺得豐厚的薪金，起薪點已過十萬年薪。





機構對 2500 名打工仔進行調查，當中包括在澳州各地執業的律師、財務專業人員和顧問，訪問這些行業的打工仔在職業生涯不同階段的平均年薪。調查發現，在某些行業工作 10 年的專業人士年收入可高達 45萬澳元。



每年都有很多應屆畢業生踏入社會展開工作人生。 Source: AAP 最有“錢途”的可說是投資金融行業，剛畢業的財務專業人員或財務分析師薪金最吸引，多數大型金融公司給初入行的畢業生第一年平均年薪已達 12.5至 14.5萬。投資銀行瑞士信貸 Credit Suisse 給入門級金融分析師平均年薪高達 18萬，助理分析師為 25萬，而高級職員的平均年薪更達45萬。





至於律師行業，在雪梨首年入職的律師平均年薪達9.7萬，根據調查，他們在工作一年後，平均年薪便躍升至 10.7萬。可是，在阿德雷德第一年入職的律師年薪較低，平均 7.4萬。對於擁有 10年工作經驗的律師來說，在雪梨的資深律師平均年收入達 27.5萬，而在阿德雷德則降至 14.9萬。



調查亦顯示，在四大會計師事務所從事管理諮詢的起薪點不及律師及金融行業，剛入職的管理顧問的年薪平均為 6.7至 7.3萬。但擁有 10年以上工作經驗的話，這個行業的人員年薪可躍升不少；在雪梨，10年年資的顧問平均年薪達到 20萬；而在墨爾本則較低，平均約 17.8萬，布里斯本為 19.4萬，坎培拉則為 15.8萬年薪。





根據去年的另一項調查，科技公司包括亞馬遜、谷歌和 Canva 等會以高達 14.7至 35萬的年薪起薪點吸引畢業生入行，年薪包當中包括給予公司股票和年終獎金。





負責調查的組織 Aussie Corporate表示：調查的目的是給打工仔對薪酬的期望指標，並最終希望提高澳州企業的薪酬透明度。今次的 2500名調查對象中，近一半來自雪梨，25%來自墨爾本，10%來自布里斯本，5%來自珀斯。





