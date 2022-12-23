美國通脹升幅降溫 市場審慎穿越聖誕新年檔期

要點 日本11月份核心通脹數字報道3.7%增幅，為40年來的新高。

美國 11 月份核心 PCE 價格按月上升 0.2%，10月升0.3%，符合市場預期。

美聯儲首選的通脹指標，按年利率增幅從10月的 5% 降至 4.7% ，為四個月的低點。

美國11 月份個人消費支出（PCE）僅升0.1%。

美國11 月份製成品訂單下降 2.1%。

截至 9 月美國第三季國民生產總值按月增長報3.2%，高於預期的 2.9%。

美國通脹似有降溫趨勢， 美股審慎回暖。 Credit: Thomas Sung 全周寰球股市游走在對通脹及美聯儲的加息預期中。 Credit: Thomas Sung 美國三大股指



美國三大股指周五消化了最新的個人消費數字後，取得些微的升幅， 原因是分析員認爲美國經濟有放緩的跡象。不過儘管市場對剛剛公佈的經濟數字報以正面的回應，但市場對美聯儲將維持鷹派的加息指引擔憂依然存在，迫使科技股為主的納斯達克指數表現不佳。 美國道指周五收市錄得176.44點的進賬，升幅0.53%，收33,203.93點， 全周升0.85%，標普500及納指分別升0.59%及0.21%， 全周則分別下挫0.19%及1.93% , 波幅指數則報20.92， 跌 4.78%， 全周跌7.18%。 截至 12 月，道瓊斯指數下跌了 4%，標普 500 指數跌 5.9%，納指跌 8.7%，三大股指正步向自 2008 年以來表現最差一個交易年度。





美國長短債息



美國10年期及2年期國債債息今晨8時分別回升了2.18%及1.45%， 暫報3.751厘及4.327厘， 全周10年期債息跌7.66%，2年期債息率則升10.66%。10 年期美國國債債息回升至 3.7% 以上，為三星期多以來的最高水平，因為近期發布的經濟數據支持美聯儲和其他主要央行的激進鷹派決策和指引， 譬如美國第三季國民生產總值升幅勝預期、11 月份的個人收入水平依然強勁， 不過11 月份 個人消費支出價格指數升幅放緩抵消了部份債息向上爬升的勢頭。





美元指數



美元指數周五徘徊在104的下方， 今晨8時暫報104.31點子，跌0.12點，跌幅0.12%， 全周跌了0.49點，跌幅0.46%。 近期美元指數在103的上方及104的上方這100個基點内上上落落，但後市基本看高一綫，原因是美國公佈的經濟數據強化了美聯儲進一步加息並保持較高利率的理由。





期油價格



G7制裁俄油的措施陸續生效，俄油出口可能受到打擊，布蘭特及紐約期油在今晨8時左右分別回升了3.74%及2.79%， 全周升幅更加明顯，分別有6.31%及6.98%， 暫報84.01美元及79.65美元一桶。 現時市場預計俄羅斯的波羅的海石油出口預計 在12 月按月下降 20%，而歐盟和 G7 國家推出的俄油價格限制可能導致俄油每天減產 50 萬至 70 萬桶。 另一方面， 由於美國原油供應漸趨緊張，加上中國解封， 導致石油市場連升連個星期。





黃金價格



黃金市場的投資者正徘徊在美聯儲加息的負面影響，以及明年經濟衰退的陰霾下，導致黃金價格近期上上落落，一改早前只跌不升的局面， 今晨8時，黃金價格報1,805.00 美元一安士， 升 0.54% ， 全周則升0.11%， 目前金價維持在近六個月以來的最高水平。





亞太區市場表現



澳洲ASX 200 指數周五在震蕩中跌了44.8點， 跌幅 0.63%，收 7,107.70 點，結束了連升兩日的走勢，全周則跌41點，跌幅0.57%。 市場分析ASX200 的走勢主要受到美股隔夜低收的影響， 原因是美國通脹壓力未除，市場擔心美聯儲的加息步伐可能使全球經濟陷入衰退的局面， 為此緣故，美國道指連跌三個星期，市場正面臨沉重的抛售壓力連帶ASX 200一同受累。





上證



上證周五反覆下滑，氣氛低迷，全日窄幅上落，最終收市時僅跌8.56點，收 3,045.87點，跌幅 0.28%， 全周則跌 121.99點，跌幅有 3.85%。周五，上證明顯受到美股的影響， 導致全球市場情緒低迷，抵消了中央政府支持經濟所作出的承諾等利好因素。





恆指



恆指周五在跌盪中下跌了86.16點，跌幅0.44%， 收19,593.06點，但全周則錄得142.39點的進賬， 升幅 0.73%。當然恆指受到美股的走勢影響，另外，美國周五將會公佈最新核心通脹數字，市場未敢輕舉妄動， 不過話分兩頭，基於中國内地陸續解封，市場認為最終會利好中國的市場， 故此全周恆指仍然錄得0.77%的升幅。





日經



日經周五受到内外因素影響， 全日氣氛低迷，最後收市跌272.62點， 跌幅1.03%， 收26,235.25點，全周更加大跌1,291.87點， 跌幅4.69%，觸及至少兩個月以來的最低水平。 所謂外在因素即指日經受到美股隔日走勢的影響； 内者則指11月份日本核心通脹數字出爐，跳升至3.7%，這個增幅為自1981 年 12 月以來，最强勁的一個月。





後市



今晨8時美國道指期貨市場暫報33,355.00點子，升 147 點， 反映了美股較爲審慎而樂觀的走勢 ；澳洲 ASX200期指則跌51點，暫報7,049.00點， 不過ASX200的期指走勢因爲早前提早收市的緣故， 故此並沒有跟進反映美股收市前走勢。 然而基於聖誕節新年假期在即，市場審慎的投資取向相當明顯， 後市如何走下去要等明年一月中，機構性投資者重新投入工作，才會理出一個較爲清晰的圖像了。

