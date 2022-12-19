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受美聯儲加息部署影響 市場走勢低迷

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Japan Financial Markets

日本金融市場一角。 Source: AP / Koji Sasahara/AP

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Published 20 December 2022 at 6:00am, updated 2 hours ago at 6:48am
By Thomas Sung
Source: SBS

12月19日周一， 寰球證券市場表現低迷，原因是投資者關注美國聯儲局的加息部署，最終可能拖累美國經濟走向衰退的局面，那麽具體的情況如何？ 宋慶勤為大家分析下去。

Published 20 December 2022 at 6:00am, updated 2 hours ago at 6:48am
By Thomas Sung
Source: SBS
要點
  • 環球證券市場憂慮美國經濟明年會步入經濟衰退的局面。
美國三大股指
道指周一表現低迷，三大股指齊齊下滑，原因與美國聯儲局的加息步伐儘管拖慢，力度不如前的銳利，但終極利率會不斷上升，目前貨幣市場預計明年2 月。 聯儲局加息 25 個基點至 4.5%-4.75% 的可能性約為 61%，到2023 年 5 月的最終利率約 4.84%。

亞太區證券市場的表現
澳洲ASX200
ASX 200 指數周一在震蕩中下行的情況下，收跌14.8點， 跌幅0.21%, 收 7,133.90 點，連跌三個交易日。 ASX主要跟隨外圍股市關注美國聯儲局的加息部署，可能會拖累美國經濟走向衰退的局面。科技股及銀行股領跌，不過資源礦務股、黃金股及能源股則分別造好。

上證
上證綜指周一跌60.74 點，跌幅1.92%，收3,107.11點，主要原因是上證跟隨外圍市場的走勢，加上國内解封，但感染個案急劇飆升，導致市場情緒不安。經濟消息面方面，國家主席習近平最近結束的一次經濟政策會議後表示，中央政府會推出新措施，重點在於「將鼓勵消費放在首位」，力圖刺激内需，刺激經濟， 並保持市場的流動性等宏觀政策取向。

恆指
恆指方面周一稍微下滑，跌97.86點，跌幅0.50%，收19,352.81點，恆指周一來個先升後回的格局，市場分析是受到内地疫情嚴峻的消息影響；此外人民銀行周二公佈最新中國基準貸款利率，為此，交易員保持審慎的態度。

日經
日經周一受到美股憂慮加息可能帶來經濟衰退的影響，輾轉下滑，全日跌289.48點，跌幅1.05%，收27,237.64 點，東證指數周一則跌 0.76% 至 1,935 點，為六周多以來的最低水平。另一方面，投資者關注周末日本首相岸田文雄計劃修改與日本央行達成的 10 年協議，以提升圍繞 2% 通脹目標的靈活性一事的報導。

後市
待續......
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