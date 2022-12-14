美聯儲加息50基點 美股震動下行

要點 中國陸續解封，香港緊隨其後，市場歡迎。

美國聯儲局加息50基點， 美股震蕩下行。

摩根史丹利調高中國明年國民生產總值升幅由原先的5%增長至5.4%增幅。

美國三大股指



美國道指今晨在聯儲局公佈業績前後， 判若兩人，公佈加息前，道指取得0.63%的升幅，之後直插，到目前爲止， 美國下午下3時23分， 倒跌68點， 在短短兩分鐘内跌了接近280點，原因是與聯儲局加息50基點後發表的聲明有關。待續......







亞太區證券市場走勢



ASX200



ASX 200 指數周三取得 0.67%，收 7,251 點，連升兩日，ASX200主要跟隨美股在低於預期的帶動下，向上爬升，儘管投資者在美聯儲公佈之前保持相當審慎的態度。表現較佳的行業首推科技股及能源股等。





上證



周三表現反覆， 先跌後升，臨收市前反覆回落， 最後來個低位拉鋸，最終升0.20點， 力保不失，升幅有0.01%， 收3,176.53點。上證受到利好利淡的消息影響，一方面市場認為中國解封是一件好事， 但同時間確診數字大幅飆升，讓市場情緒受到困擾，加上有消息指原本在12月尾舉行的中央政治局會議，亦都因為疫情的緣故而要押後，投資者表現得異常審慎。





恆指



恆指周三審慎樂觀，小心翼翼地走下去，市場上上落落，最終收市時僅升77.25點， 升幅0.39%， 收 19,673.45 點，港股走勢主要反映了三個利好消息， 一方面是美股回升帶動恆指走好； 第二是中國解封， 間接港府隨即宣佈大幅放寬疫情限制，市場歡迎； 第三是摩根士丹利上調中國在 2023 年國民生產總值的預期升幅，以反映中國重開，為此緣故全行受惠， 但臨收市前，升幅收窄， 反映了市場審慎地等待美聯儲公佈議息會議記錄。





日經



日經周三繼續其連日的升浪，全日升201.36點，升幅較上日更上一層樓，有0.72%， 收 28,156.21點。東證指數則取得 0.6% 的升幅，收 1,977 點，連升兩日。 日經主要跟隨美股走好，再加上投資者對日本 10 月份機械訂單數據超出預期作出正面的回應，投資情緒一時高漲。





後市



待續

