市場走勢相當審慎 等待美聯儲議息會議決定

要點 日本11 月份年度生產者價格指數升幅報9.3%， 較預期的8.9%為多。

澳洲聯邦政府引入天然氣及動力煤價格上限，能源股應聲下滑。

亞太區證券市場表現



ASX200



ASX 200 指數周一低開，不過跌幅一路收窄，最後收市錄得全日跌 32.4點，跌幅 0.45%，收 7,181 點，抹去了前一個交易日的升幅。市場分析能源板塊領跌，主因是聯邦政府為國内的天然氣及動力煤價格實施為期 12 個月的價格上限，分別訂在每千兆焦耳 12 澳元及每噸 125 澳元的水平，為市民提供高達 15 億澳元的能源舒緩方案，幫助家庭應對生活成本上漲的壓力。





日經



日經指數走勢與澳洲 ASX 200如出一轍， 全日跌58.68點， 跌幅 0.21% ，收 27,842.33 點，而東證指數則跌 0.22% 至 1,957 點，回吐了前一個交易日的部分漲幅，投資者主要關注周三美國聯儲局公佈的議息會議決定，以及可能影響利率前景的消費者物價指數。 投資者還消化了日本 11 月份年度生產者價格指數超出預期的數據， 為此緣故， 市場出現輕微震蕩。





上證



上證與恆指周一低開低走，上證收跌27.91點， 跌幅0.87%， 收 3,179.04點；恆指則跌437.24點，跌幅2.2%， 收19.463.63，可謂領跌亞太區；深成指數也報跌 0.89% 至 11,399 點，抹去了前一個交易日的漲幅，並在金融及能源股的領跌下走下去。上證方面，投資者主要等待可能影響預取的美國通脹報告出爐，投資者變得謹慎。





恆指



恆指方面則叫停止了前兩個交易日的升勢，遠離周五觸及的 4 個多月新高，原因是中國放寬疫情限制，但新增確診個案不斷飆升，市場擔心可能會影響生產程序，影響了投資情緒，不過亦有醫療專家指出中國的確診數字飆升，但入住醫院數字、重症率及死亡率卻相對偏低。此外，美聯儲和歐洲央行日内召開議息會議，而美國的通脹數據亦將會出爐，投資者感到緊張，影響投資情緒。





後市



待續





