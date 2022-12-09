臨近周末 美股變得較前反覆

要點 中國 11 月份消費價格按年升 1.6%，為八個月來最低增速。

中國11月份生產者價格指數連跌兩個月，跌幅 1.3%。

日本第三季國民生產總值錄得負增長0.2%， 按年跌0.8%， 勝過預期。

中國 11 月份消費價格按年升 1.6%，為八個月來最低增速。

中國11月份生產者價格指數連跌兩個月，跌幅 1.3%。

日本第三季國民生產總值錄得負增長0.2%， 按年跌0.8%， 勝過預期。

美國11月份生產者價格指數升 0.3%，過去12個月升 7.4%。

美國密歇根大學11月份消費者信心指數從56.8，意外回升至59.1點。

亞太區證券市場表現不俗， 但美股周五表現反覆。 Credit: Thomas Sung 全周市場整體依然錄得些微升幅，等待下周美聯儲開會公佈議息會議決定。 Credit: Thomas Sung 美國三大股指



美股周五收低，道指跌305.02 點，跌幅0.90%，收33，476.46點，標普 500 及納指分別下跌0.73%及0.70%， 但全周三大股指分別取得0.13%、3.37%及4.00%的升幅。分析員指出投資者消化了一系列經濟數據，並對加息路向保持審慎的態度，經濟數據方面，11 月份生產者價格指數回升，靜環升幅勝過預期，但也是錄得升幅較慢的一個月，然而密歇根大學的消費者信心意外改善，讓投資者一時無可適從。加上下周美聯儲公佈議息會議決定， 市場未敢過份進取。





美國長短債息率



美國 10 年及2年期國債分別回升，今晨8時報3.59厘及4.35厘， 升幅分別報2.83%及0.79%，全周暫升2.86%及2.42%。 美債的走勢反映了市場認為通脹可能不會在短時間内進一步放緩的擔憂。





美元指數



剛剛公佈的美國11月生產價格指數升幅勝過預期後， 對美元指數有提振的作用，從低位回升， 今晨8時暫報104.97點子， 升幅0.19%， 全周暫取得0.44%的升幅。





期油



布蘭特及紐約期油周五反彈至每桶 76.62 美元及72.28美元一桶，原因是受到中國經濟重新開放的樂觀情緒以及對世界最大原油進口國的需求增加。 現時投資者正在評估最新制裁對俄羅斯石油的影響，俄國總統普京警告說，莫斯科可能會削減石油產量以應對七國集團的制裁。但另一方面， 出於對潛在的全球經濟衰退憂慮，其實兩油全周分別下滑了10.77%及9.86%，充份顯示市場的不確定性。





金價



金價在周五暫回升至每安士 1,807.60 美元的水平，升幅0.34%， 全周則微跌0.23%。 市場的焦點將會放在下周二美國公佈的通脹數字，而金價上升的動力一般都會受到利率上升，增加了持有無收益黃金的機會成本。





ASX200



ASX 200 指數周五緊隨美股隔夜造好， 並在資源礦務股級科技股的領漲下， 擺脫了連跌3日的跌勢， 全日取升37.7點，升幅 0.53%，收 7,213 點，全周跌88.3點， 跌幅1.20%。市場分析能源股回升跟中國進一步放寬疫情的影響有關。 但全周ASX跌多升少，主要原因是市場擔心明年經濟衰退愈迫愈近， 以及受到加息的負面影響之故。





上證



上證周五在跌盪中收高，取得漲幅 0.3%，收 3,206.95 點，深成指數則取得 0.98%，至 11,502 點，原因是投資者出現好淡爭持的局面，利淡的是指最新數據顯示中國 11 月份消費價格指數按年升 1.6%，為八個月來最低增速，另外生產者價格指數則連跌兩個月，跌幅 1.3%；但利好的因數仍然首推中國陸續放鬆疫情限制。 前者顯示經濟的增長的動力存在不確定的因素，而後者則普遍向好，為此緣故，後市走勢並不太過負面。





恆指



恆指周五飆升了450.64點，升幅 2.32%，收市時取得4個月來的新高， 全周更加取得1,225.52點的進賬， 升幅6.56%， 跑贏大市，連升兩周。分析員對於中國 11 月份疲弱的出廠價格及消費者價格不以為意，因為他們樂觀地認為中國陸續解封，有助結束疫情對中國經濟增長做成的困擾；另外房地產指數飆升接近 7%，原因是市場預期北京可能會在下周公佈更多扶持該行業的政策。





日經



日經 指數周五緊隨美股的走勢，從一個月的低位回升了326.58點，升幅有 1.18%，收於 27,901 點，東證周五則升 1.03% 至 1,962 點，全周日經累升123.11點，升幅0.44%。 日經走勢緊貼美股上上落落， 周五投資者亦考慮日本第三季國民生產總值取得0.2%的負增長， 按年跌0.8%， 勝過預期。市場當好消息來炒， 話雖如此， 市場整體態度依然相當審慎。





後市



後市方面， 美國道指期貨市場今晨回跌299點， 暫報 33,504.00點，而澳洲ASX 200期指則跌35點， 顯示市場對後市頗爲審慎。下周二，美國將會公佈最新通脹數字，而美聯儲則在周二及周三舉行議息會議， 市場一般預料美聯儲將會加息50基點， 將聯邦基準利率提升至4.25厘的水平。 為此緣故，有理由相信市場會採取觀望態度為主。

