市場恐懼明年經濟衰退 紛紛下滑

要點 市場恐懼美國經濟衰退， 表現低迷。

日本 12 月份製造業採購經理人指數初值為48.8。

摩根史丹利調高中國明後年國民生產總值升幅由原先的5%增長至5.4%增幅。

美國12月份製造業經理採購指數報46.2，低於市場預期 47.7, 上月報 47.7點。

美國12月份服務業經理採購指數報 44.4，低於市場預期 46.8，上月報 46.2。

美國12月份綜合經理採購指數報 44.6，低於市場預期 47.0，上月報 46.4。

美國公佈工業活動指數，顯示美國經濟有明顯放緩現象。 Credit: Thomas Sung 市場全周反覆累跌， 氣氛低迷。 Credit: Thomas Sung 上周市場主要受到美國公佈的通脹數字以及聯儲局對加息部署的看法影響， 投資者恐懼美聯儲的加息部署最終會拖累美國經濟走向經濟衰退的局面，為此市場跌多升少。不過亦有分析員指出基於臨近聖誕新年假期， 機構性投資者大多放假去了，取而代之的是散戶主導市場走勢，故此走勢大上大落，反覆動蕩，實不為奇， 對中長期的投資者而言， 相信影響不會太大。





美國三大股指



美國三大股指在憂慮經濟衰退的氣氛下，低開低走， 道指周五跌 281.76點，跌幅0.85%， 收32,920.46%，標普 500 及納指分別跌1.11%及0.97%； 全周三大股指分別累跌4.38%、5.38% 及 2.71%， 美股連跌兩周， 波幅指數全周勁升18.25%。 當然美股周五下滑亦都與剛剛公佈的12 月份商的業活動指數跌幅更加超出預期， 製造業經理採購指數跌至2020 年 5 月以來的新低，服務業 經理採購指數跌至今年 8 月以來新低，連跌 6 個月，而綜合經理採購指數指數跌至2009 年以來的新低， 前景顯得暗淡， 但亦顯示聯儲局的加息打壓通脹的努力， 效果漸顯。





美國長短債息



由於美聯儲進一步加息，美國 10 年期國債債息曾經反彈至 3.5% 以上， 今晨8時暫時回落至3.484厘，在這個交易時段内其實回升了0.99%， 但全周卻跌2.95%； 2年期債息周五暫報3.91厘，跌1.41%， 全周跌幅多達7.93%。與此同時，2 年期和 10 年期債券收益率之間的差距擴大至 70 個基點。





美元指數



美元指數周五徘徊在104.5點附近進一步鞏固， 今晨8時暫報 104.8點，升幅 0.23%， 但全周跌 0.16%。本周， 市場在利率持續上升及剛剛公佈的工業活動指數放緩下，走勢可謂跌跌撞撞，拉拉扯扯。





期油價格



布蘭特及紐約期油在周五分別下滑了超過 2% 至每桶 79.03 美元及74.45美元一桶，連跌兩個交易日，原因是出於市場對經濟衰的憂慮。 儘管如此，中國解封有助維持市場對油價回升的樂觀期待。





黃金價格



黃金價格在1,780及1,800之間徘徊，今晨8時， 暫報 1,803.00美元一安士，全周暫跌 0.25%。 黃金受到美聯儲繼續加息的壓力，但同時美國經濟活動有放緩趨勢，相對又對黃金價格有點支持。





亞太區證券市場表現



ASX200



澳洲ASX200 周五在外圍市場氣氛的薰圍下，跌56.1點，跌幅0.78%， 收 7,148.70點，全周跌幅有 0.89%。 周五跌幅蓋及全行， 無一幸免。





上證及恆指



上證及恆指在周五表現較為硬净，上證全日只跌0.79點，跌幅0.02%， 收 3,167.86點，全周累跌 1.16%； 至於恆指周五則取得82.08點的進賬， 升幅0.42%， 收19.450.67點，但全周則累跌2.70%。 兩地證券市場同時受到利好及利淡的因素影響。利好的消息包括早前中國副總理劉鶴表示北京正在考慮改善房地產行業的財務狀況， 為此提振了市場的信心； 與此同時，中國人民銀行兩周來首次增加短期資金，確保年底前市場有充足的流動性；而港交所方面則推出亞洲首個加密資產 ETF ， 有利市場的氣氛。 不過兩地證券市場同時受到外圍的負面氣氛影響， 加上美國商務部對部份在美中資公司實施限制； 另外亦有報道指有研究報告顯示内地政府撤銷嚴格的抗疫措施，最終有100萬人會死於新冠肺炎之下，這兩個負面的消息多少打擊了市場的氣氛。





日經



日經指數周五勁跌524.58點，跌幅1.87%， 收27,527.12點， 不過全周跌幅只有1.34%， 顯示周五其實跌凸， 原因是受到美股的影響所致。 當然投資者也受到剛剛公佈的日本 12 月份製造業採購經理人指數初值為48.8，低過11月份的49點終值； 此外，相關指數連跌兩個月，一同低於50點子的榮枯綫之下， 也是自2020年10月以來，最差的表現。





後市



美國道指期貨市場周五反映美股跌勢，暫跌358點， 報33,078.00點，而澳洲ASX 200則跌27點，報 7,072.00點，顯示市場進入聖誕新年假期，將會出現拉鋸偏淡的局面， 情況是否如此， 大家拭目以待。







