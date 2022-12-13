美國公佈通脹數字 美股表現反覆

要點 澳洲12月份消費者情緒回升3%至80點子。

市場等待美國公佈通脹數字，表現審慎地樂觀。

亞太區證券市場表現



澳洲ASX200



澳洲ASX 200指數周二走勢反覆， 來個先高後低的格局，最後僅取得22.5點的進賬， 升幅 0.31%，收 7,203.30 點，收復了前一交易日部份的失地，領漲的行業包括科技股及銀行股， 相對資源礦務股周三復跌， 扯低 ASX200。 同日，12 月份澳洲消費者信心指數回升了3%，至80點子，投資者反應正面， 話雖如此，市場走勢審慎，原因是美國周二公佈最新通脹數字；周三，美聯儲將會公佈議息會議決定。





日經



日經指數周二升112.52點，升幅0.40%， 收 27,954.85點，東證指數周二則取得 0.43%的升幅， 收 1,966 點，幾乎所有板塊一同受惠。日經表現不俗原因與早前連跌多日不無關係 ， 儘管周三美國將會公佈最新通脹數字，但買盤依然密密收集。





上證



上證周二走勢跌跌撞撞，最後收市跌2.72點， 跌幅0.09%， 報 3,176.33。投資者夾雜在外圍市場好淡消息的互相拉扯下，表現得較爲情緒化， 好的當然是中國繼續放寬嚴格的抗疫情措施，儘管確診數字大幅飆升；淡的消息莫過於美國即將公佈通脹數字及美聯儲即將公佈12月分的議息會議決定，市場未敢放量先行一步。





恆指



恆指方面全日在高位徘徊，上上落落，最終收市時取得94.43點的進賬， 升幅 0.49%，收19,558.06點。市場憧憬隨著中國迅速解封，特區府亦有望擇日全面解封。 至於中國内方面， 中央政治局即將在本月開會討論多項議題，其中包括扭轉疫情解封後的經濟發展方向，市場對此採取一個樂觀的態度。





後市



待續......







