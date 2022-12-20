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【回顧與展望】澳洲全年經濟表現未符預期

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Australian Economy after 2019 Election

回顧澳洲經濟今年整體的表現。 Source: Getty / Getty Images

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Published 21 December 2022 at 6:00am, updated an hour ago at 6:48am
By Thomas Sung
Source: SBS

12月20日， 環球證券市場普遍下滑，原因是日本央行突然容許息10年長債息口的上落空間由原本最高的0.25厘擴大至0.5厘， 股市應聲下滑，但美股今晨回勇，究竟具體的情況如何？宋慶勤邀請信永中和國際事務總監朱國正分析箇中的情形。

Published 21 December 2022 at 6:00am, updated an hour ago at 6:48am
By Thomas Sung
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要點
  • 日本央行宣佈擴大10年期國債債息上落空間由原先的0.25厘，上調至0.5厘。
  • 澳洲儲備銀行紀要顯示儲銀正考慮將加息力度提升至50基點


 



亞太區證券市場的表現

ASX200

ASX 200 指數周二大跌109.6點，跌幅 1.54%，收 7,024.30 點，連跌四個交易日，原因是多個負面的經濟消息充斥市場， 首先ASX200跟隨美股周一的跌市； 之後，日本央行意外提高日本政府10 年期日本政府債息上限，銀根收縮，避險情緒主導了市場。 投資者擔心進一步加息可能使全球經濟明年陷入衰退。此外，澳洲儲備銀行會議紀要顯示儲備銀行考慮將加息幅度擴大至50 個基點，科技股聞訊領跌。



上證

由於對全球經濟衰退及國內的經濟不確定性影響，打擊市場的情緒，上證全日跌33.35點，跌幅 1.07%，收 3,073.77 點。 消息面方面， 中國繼續應對激增的新冠疫情，多少抵消了當局提振經濟的新政策承諾。 與此同時，中國人民銀行連續第四個月維持基準貸款利率不變， 有違市場的預期，為此緣故， 股市承壓。



日經

日經指數周二大跌669.61點，跌幅2.46%， 收 26,568.03點，而東證指數則跌1.54% 至 1,906 點，究其原因與日本央行意外上調 10 年期國債容忍區間上限，由原本的0.25厘至0.5厘。升幅百分之百，市場分析日本央行的做法，反映了全球息口上漲，正衝激日元及債市，為此日本央行需要出手改變這個局面。


後市
待續......
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