【回顧與展望】澳洲全年經濟表現未符預期

要點 日本央行宣佈擴大10年期國債債息上落空間由原先的0.25厘，上調至0.5厘。

澳洲儲備銀行紀要顯示儲銀正考慮將加息力度提升至50基點

















亞太區證券市場的表現





ASX200





ASX 200 指數周二大跌109.6點，跌幅 1.54%，收 7,024.30 點，連跌四個交易日，原因是多個負面的經濟消息充斥市場， 首先ASX200跟隨美股周一的跌市； 之後，日本央行意外提高日本政府10 年期日本政府債息上限，銀根收縮，避險情緒主導了市場。 投資者擔心進一步加息可能使全球經濟明年陷入衰退。此外，澳洲儲備銀行會議紀要顯示儲備銀行考慮將加息幅度擴大至50 個基點，科技股聞訊領跌。









上證





由於對全球經濟衰退及國內的經濟不確定性影響，打擊市場的情緒，上證全日跌33.35點，跌幅 1.07%，收 3,073.77 點。 消息面方面， 中國繼續應對激增的新冠疫情，多少抵消了當局提振經濟的新政策承諾。 與此同時，中國人民銀行連續第四個月維持基準貸款利率不變， 有違市場的預期，為此緣故， 股市承壓。









日經





日經指數周二大跌669.61點，跌幅2.46%， 收 26,568.03點，而東證指數則跌1.54% 至 1,906 點，究其原因與日本央行意外上調 10 年期國債容忍區間上限，由原本的0.25厘至0.5厘。升幅百分之百，市場分析日本央行的做法，反映了全球息口上漲，正衝激日元及債市，為此日本央行需要出手改變這個局面。







後市



待續......

