臨近聖誕假日檔期 市場走勢上上落落

要點 亞洲市場基本來個跌後反彈。

美國12 月份消費者信心指數從 11 月的 101.4 升至 108.3，為 4 月以來的新高。

美國 12 個月通脹消費預期從上個月的 7.1% 降至 6.7%，為 2021 年 9 月以來的最低水平。

美國消費者評估當前商業及勞動力市場狀況的現狀指數從上月的 138.3 升至 147.2。

美國消費者對收入、商業及勞動力市場狀況的短期展望預期指數從 76.7 上升至 82.4。

美國勞動力市場差距從 11 月份的 31.5回升至 35.8，顯示受訪者對工作機會增多較前樂觀。

全美房地產經紀人協會公佈11月份現手樓成交率下降 了7.7%。

美國行業機構設備租賃及金融協會公佈美國公司在 11 月份的設備投資融資貸款按年升了 9%。

美國三大股指



美國今晨表現强勁，原因與多個經濟數據出爐有關，一方面顯示通脹預期有放緩跡象， 但同時國民對未來尋工環境更加樂觀， 加上運動公司 Nike及聯邦快遞分別公佈的業績相當不俗，提振了美國三大股指的表現， 市場似乎暫時忘記了美聯儲的加息部署可能導致全球經濟衰退的憂慮， 道指更創下本月以來最好的的一個交易天。道指升526.74 點，升幅 1.60 %， 收33,375.48 點，標普 500 及納指分別取得 1.49%及 1.54%的升幅；同日Nike 股價升幅超過 14%，而聯邦快遞亦取得 4%的升幅。





美國長短債息



聯儲局早前的聲明預計 2023 年聯邦基金的最終利率為 5.1%，而理事們亦分別表示 2024 年前不會降息。不過，投資者認為明年經濟衰退的可能性要大得多，今晨8時左右，美國10年及2年期國債債息分別下跌0.14%及1.20%， 暫報3.6790厘及4.2150厘。兩大債息差距約 55 個基點。





美元指數



美元指數周三企穩在104的心理關口，今晨8時暫報104.23點子的關口，升幅有0.26%，守住日本央行意外擴大10年期國債容忍區間的上限。 日本央行的舉措比預期來得早，反映了央行持續施壓要求收緊貨幣政策支持日元的必要性。





期油



布倫特期油周三上漲了 2%以上至每桶 82.28 美元一桶， 至於紐約期油則微微下跌了0.09%， 暫報76.02美元一桶。其實最近利好油價的消息十分之多，包括早前一份報告顯示美國原油庫存上周減少了 310 萬桶，超過預期20 萬桶的降幅；上周俄油出貨量在新一輪制裁後大幅下降；加拿大Keystone輸油管道押後推遲恢復正常運作一周；最後還有中國結束其嚴格的抗疫措施提振了未來需求的預期等。 不過各大經濟體系進一步收緊政策，讓市場預計明年全球經濟放緩的風險增加，投資者為此繼續保持謹慎的態度。





黃金價格



周三，金價保持了近期的漲勢至每安士 1,810 美元上方，今晨8時暫報1,824.20美元一安士， 為近6個月的高位。 市場對於美聯儲進一步收緊貨幣政策可能導致明年全球最大經濟體陷入衰退的局面， 讓黃金價格帶來一定的支持。





亞太區證券市場表現



ASX200



澳洲ASX200 指數周三回升1.29%，收復日前大部份跌勢，收 7,115.10 點，領漲的行業包括能源、鐵礦石、銅及黃金股等，前日市場受到日本央行出人意料的政策改變，擾亂了金融市場的秩序，同時投資者還消化了儲備銀行公佈的本月議息會議紀要，内容顯示儲備銀行曾經考慮加息 50 個基點。 基於昨日市場反應過敏，導致跌過龍，故此周三的升市大有補倉的意味，可謂十分濃厚。





上證



上證周三中段以後，窄幅上落，最終跌5.36點， 跌幅0.17%，收3,068.41點，深成指數則跌 0.34% 至 10,912 點，兩大股指分別跌至三周以來的低點，原因是投資者擔心新冠病例激增可能會破壞經濟重新開放的努力。 國家主席習近平主席坦言，北京重開時預計短時間内確診的數字飆升，對經濟復蘇動力自然做成不利的影響，但對 2023 年的經濟增長有利 。 市場樂於見到科技股及新能源股在周三帶頭領漲。





恆指



恆指周三在好淡爭持的局面下， 最終取得65.69點的進賬， 升幅0.34%， 收19,160.49點，結束了連跌兩日的局面。 市場分析員指出主要受美股隔夜回升，加上香港特區政府放寬大部份抗疫情措施， 有利市場的氣氛，港股在科技股、金融股及消費股的帶動下抵消了地產股的跌勢。





日經



日經指數周三續跌180.31點 跌幅0.68%， 收26,387.72點，而東證指數則跌 0.64% 至 1,893 點，延續了日本央行前日意外修訂政策帶來的震蕩， 市場分析日本央行的收緊政策舉措，來得比預期的早也急，反映出全球央行持續加息打擊通脹的努力，日經周三繼續在科技股的領跌下，持續下滑， 不過跌幅減弱。





後市



今晨8時左右，美國道指期貨市場上升了516點，暫報33,569.00點；另外澳洲ASX 200期指升41點， 暫報7,111點， 顯示市場氣氛轉好。不過明天美國將會公佈最新通脹數字，加上聖誕節假期日近，投資者大多已經放假，為此一般預計市場難有尚佳的表現，情況是否如此，大家拭目以待。









