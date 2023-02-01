【追夢代價】洪災無情 南澳華人葡萄園主損失逾百萬

站在南澳倫馬克（Renmark）被洪水淹沒的田產的堤壩上，55 歲的林梅清望著一排排整齊的葡萄。葡萄藤在夏日炙熱的陽光下變成了褐色，根部都被洪水淹沒了。





他說：「一半的葡萄已經死了...如果水在裡頭再有一個月，那麼估計就得全部死掉。非常糟糕的一年： 毫無希望，毫無希望。





對於南澳葡萄種植者來說，夏天過後，通常這是一個繁忙的季節，從 2月開始採摘葡萄。但對於這片葡萄園，卻並非如此。





他說：「如果重新種這一片的話，就得花230萬澳元以上。」



葡萄園因為洪水被淹 Credit: SBS / Lloyd Thornton 林先生的妻子和兒子住在雪梨，他用從家族借來的資金在倫馬克打拼。





他還在中國福建時，就希望能在澳洲擁有一個葡萄園。





他用普通話向SBS介紹自己的經歷，在經營葡萄園前，他成功地在中國進口澳洲紅酒，但沒有種植經驗。





他對生意發展前景充滿樂觀，決定更進一步，於 2012 年移民到澳洲，並於2015 年買下了 Sky Road Wine Estate。



林先生在已被水淹沒的葡萄園。 Credit: SBS / Lloyd Thornton 林先生說，早期他的生意很紅。在高峰期，葡萄園年產1500噸葡萄，生產了超過200萬瓶紅葡萄酒，專門銷往中國。





然而，隨著2020年澳中關係緊張，價值約10億澳元的餐酒出口受創。在這個行業裡，林先受到了嚴重影響。





作為補救，他將業務擴展到白葡萄，希望為南澳的釀酒廠供貨。他計劃用這些收入在東南亞開拓新的出口市場。





釀酒廠的設備。 Credit: SBS / Lloyd Thornton 他曾僱用四名全職員工，但現只有他自己，身兼多職，以節省成本。





最近的挫折是由於附近的墨累河（Murray River）發生了洪水，沖毀了他的整個2023年的葡萄。





雖然水位正在緩慢下降，但他的生意前景並不樂觀，經濟損失飆升逾100萬澳元。





林先生說：「今年沒有收入，因為沒有葡萄。很難支付這筆費用。」





羅伊（Lyndall Rowe）是 Riverland Wine的執行官。 Riverland Wine有950名成員，包括葡萄種植者和釀酒師。她說，墨累河沿岸的大多數人都受到了不同程度的影響，林先生是最嚴重的一位。



他失去了整個葡萄園。因此，他今年的收入損失百分百。他沒有葡萄可採，也沒有酒可產。 羅伊

2022年期間，澳洲的廣大地區在暴雨之後出現洪水。



氣候變化使種植者面臨壓力

澳洲葡萄與葡萄酒行業協會主席麥克萊恩（Lee McLean）說，持續降雨是與氣候變化有關的極端天氣情況之一，這使許多葡萄種植者面臨壓力。





他說：「據估計，在Riverina和墨累谷（Murray Valley）等地區，葡萄的收成可能會下降50%。」





「種植者很難進入他們的葡萄園去控制植物病害，葡萄也因此腐爛。」





「這是一個非常具有挑戰性的時期，在2023年，一些種植者將考慮他們的生存能力和未來。」





州政府和聯邦政府已經宣佈為墨累河沿岸受洪水影響的社區提供1.26億澳元的資金。然而， Riverland Wine的羅伊表示，清理工作將會十分漫長，許多葡萄種植者在努力從 中國的禁令 和疫情影響中恢復。



危機接踵而至。在洪災之前，葡萄酒行業面臨著中國征收的關稅，加上貨運的不確定性和在途成本的增加。

「所有這些都使種植者的處境非常艱難。」



沒有得到當局的警報

由於英語能力有限，林先生說他不知道一場大規模的洪水正在逼近。堤壩決堤時，1.5米的洪水淹沒了他的葡萄園。



Lin Meiqing at his Riverland winery. Credit: SBS / Lloyd Thornton 他說：「我沒有得到當局的警報。我從該地區的其他葡萄園主那裡了解到更多關於洪水的情況。」





維州鄉村消防局（CFA）和維州應急管理部門（EMV）等應急機構正在研究如何提供翻譯信息和警報，特別是在洪水和火災等自然災害期間。



Vast areas of the Riverland have flooded. Credit: SBS / Lloyd Thornton 一位發言人向 SBS 新聞表示，維州應急管理部門正在建立一個新的多語言VicEmergency應用程式，將提供重要的緊急信息和警報。





今年將開始試行簡體中文和阿拉伯語。





一系列的語言媒介渠道將被用來傳遞信息，並引導文化和語言多樣化（CALD）的受眾在維州鄉村消防局的網站和活動登陸頁面上找到相關的語言材料。



當地旅遊業受創

在同樣位於倫馬克的 Mallee Estate Wine，馬凱斯（Markeas）家族正在應對相關的洪水影響。





該公司董事兼釀酒師馬凱斯（Dimitrios Markeas）說，遊客已經遠離了受洪水影響的地區，因此葡萄酒旅遊、酒窖銷售和餐廳消費的收入下降了約30%。





他說：「之前，我們為今年夏天的旅遊旺季做好了準備。」



Mallee Estate 董事兼釀酒師馬凱斯。 Credit: SBS / Lloyd Thornton 「現在我們不得不削減員工，因為沒有遊客來這個地區。所以，你必須關注你的現金流，你必須關注你的商業模式。」





馬凱斯家族從希臘移民過來，自1968年以來一直努力工作，從在倫馬克的一塊小地區種植混合水果擴展到經營葡萄酒和接待業務，在近50公頃的土地上種植紅葡萄和白葡萄。





然而，馬凱斯說最近幾年並不容易。





「我們經歷了全球的新冠大流行，經歷了中國的關稅，經歷了運輸問題，現在我們又在遭遇洪水。 」





「所以，這三年很有挑戰性。」





「但我們接受了這些挑戰，並實現了多樣化。我們找到了新的市場機會，向前發展。」





「我們已經釀酒25年，種植葡萄近50年。我們期待下一個50年。」





相比之下，林先生的未來就沒有那麼確定，全澳的洪水損失超過50億元，他的生意損失也在不斷上升。





林先生希望能得到所需的資金支持，挽救葡萄園，重新開始生意。



