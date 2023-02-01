「社交媒體」弊多於利？何時才是接觸的最佳時機

要點： 近年澳洲各地的司法管轄區都開始實施手機禁令。

大多數社交媒體網站允許用戶在 13 歲時註冊，但一些家長表示應該提高最低年齡。

專家表示，教育、障礙和溝通是讓年輕人安全地使用社交媒體的關鍵。

社交媒體和智能手機已成為現代生活不可或缺的一部分，但甚麼時候讓兒童或是青少年使用，才是合適的年齡呢？





許多社交媒體平台，包括 Facebook、Instagram 和 TikTok 都允許 13 歲以上的用戶註冊，但有人批評，認為應該提高年齡限制。





現時澳洲各地政府正在對智能手機實施禁令和限制，而家長則嘗試節制他們的孩子使用和接觸社交媒體。





甚麼年齡算是「太年輕」，為甚麼學校要禁止使用智能手機，年輕人如何才安全地使用社交媒體？



「負面影響大於正面影響」

一名雪梨父親 Dany Elachi 希望讓他年齡在 5 到 13 歲之間的孩子，盡可能把使用社交媒體的時間延遲。





Elachi 和妻子 Cynthia 共同創立了一個聯盟 Heads Up Alliance，這一個由澳洲家庭組成的社群，目的是希望可以推遲讓孩子使用社交媒體和智能手機，直到他們完成八年級。





而推遲使用社交媒體與智能手機，不等同將孩子與科技絕緣。孩子仍然可以使用科技，使用平板電腦並擁有上學所需的筆記型電腦，但他們就不會擁有自己的智能手機或社交媒體帳戶。



Elachi 和妻子 Cynthia 共同創立了一個聯盟 Heads Up Alliance。 Source: Supplied / Dany Elachi Elachi 表示：「我們認為（社交媒體）負面影響比任何好處都多。」





他指：「社交媒體的設計是為了讓人上癮，我們知道心懷不軌的人或組織會在社交媒體上花費大量時間，社交媒體和智能手機會讓很多孩子徹夜難眠，孩子花了很時間在它們，而沒有做其他事情，例如閱讀或培養與家人的關係。」





Elachi 表示學校需要教導更多關於社交媒體安全和風險，以及社交媒體平台應提高年齡要求。





他說：「我們絕對支持教育（孩子），我們認為應該多圍繞這些議題教育他們，因為這是我們生活的一部份，我們必須盡可能地做好準備。」





「我們認為最好的年齡大概是 15 或 16 歲，你能堅持的時間越長越好。」



學校應該禁用手機嗎？

近年澳洲各地已開始對智能手機的使用實施禁令和限制。





從今年第一個學期開始，南澳的高中將開始禁止使用手機，以提高學生的注意力並減少欺凌和騷擾。





北領地的公立學校也將實施類似的限制。 維州、西澳和塔州亦早已在 2020 年都推行類似禁令。



教育工作者和議員都認為手機會分散注意力，惡化學生在欺凌和心理健康問題。





西澳洲網絡安全教育機構 ySafe 的州經理湯馬士（Patrick Thomas）表示，全面的禁令不是能解決社交媒體問題的關鍵。





他說：「我確實明白有時候禁止是必須的，但我們每次都必須考慮事情的境況。」





「實行全面的禁令是非常困難，而這正是教育重要之處，我們必須考慮使用智能手機、遊戲、電腦的實際情況，考慮建立規則和溝通。」



Elachi 和 Heads Up Alliance 一直在遊說政府限制學校使用手機，學生只有在上課有需要或有醫療情況下才需要使用。





他說：「最主要的立場是不要有手機，但如果老師說某課堂需要用，沒有人會反對的，但在其他情況，應該要遠離手機。」



社交媒體上的極端主義和陰謀論

Simon Copland 最近在澳洲國立大學社會學學院完成了博士學位，研究重點是社交媒體上的男權組織和右翼極端主義。





他說：「社交媒體讓人們聚集在一起，他們可以結識到通常不會遇到的人，所以如果你是一個心懷不滿的年輕人，你能夠上網找到任何社群和解釋你所面臨的鬥爭。」



「極右翼社群提供了一個讓人感到受歡迎的空間，而且你可能只在網上出現，而不是實際到過這些地方。」



Copland表示雖然年輕人並不是天生就更易受到極端主義影響，但有些極端主義組織和內容創作是專門針對年輕人。





他說：「我不是說（青少年）特別弱勢，但有些特別的極右翼人士和組織是刻意以年輕人為目標，而且他們的做法非常聰明。」





「我們現時看到的趨勢是領袖嘗試和宣揚極右翼為反叛和「有型」的事物，這肯定會吸引很多年輕人。」



教育和規限是「關鍵」

當談論使用社交媒體的合適時間時，湯馬士說不須有明確的年齡，這取決於每個孩子的社交和情緒的發展。





他說：「10 歲到 13 歲之間，有些孩子可能不感興趣，但有些可能在社交和情緒上發展得更多，所以他們覺得社交媒體很吸引。」





「我不建議把手提電話給年幼的孩子，但我會開始讓他們使用家庭設備。」





他續說，從小就為孩子提供適當的使用權限、規則和溝通，可以培養孩子與科技和社交媒體有健康的關係。





他說：「我們在家裡越能夠自由地談論這些議題，我們就越能正常地討論網絡上的風險，例如色情、網絡欺凌或掠奪性的行為，我們公開談論得越多，就能令更多的年輕人感覺舒服。」





「但規則和使用權限同樣重要。」

