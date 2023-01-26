身體形象倡議者布琳姆菲特獲頒年度「傑出澳洲人獎」

要點： 身體形象倡議者、作家兼導演布琳姆菲特 （Taryn Brumfitt）獲頒2023年度「傑出澳洲人獎」。

卡瑪（Tom Calma）、馬比爾（Awer Mabil）和 辛格（Amar Singh）是其他類別的得獎者。

獎項於周三（1月25日）晚上在坎培拉舉行的頒獎典禮上宣布。

在過去十年，布琳姆菲特（Taryn Brumfitt）一直致力於改變人們看待和談論身型的方式。





周三（1月25日）晚上在坎培拉舉行的頒獎典禮上宣布了今年的得獎者。





卡瑪（Tom Calma）教授被頒授年度傑出長者，馬比爾（Awer Mabil）獲頒年度傑出青年獎」，辛格（Amar Singh）獲得年度本地英雄獎。



布琳姆菲特（Taryn Brumfitt）獲頒2023年度「傑出澳洲人獎」，卡瑪（Tom Calma）教授被頒授年度傑出長者，辛格（Amar Singh）獲得年度本地英雄獎。 Source: AAP / Mick Tsikas

誰是布琳姆菲特？

布琳姆菲特於 2013 年在社交媒體上發布了一張之前和之後身型比較的照片，並名為「反轉」，她開始為人所識。





「之前」的照片是在她參加選美比賽並遵循嚴格的飲食規則和健身計劃時拍攝的，而「之後」的照片則展示一種較輕鬆的生活方式。





這一則爆紅的帖文成為一個全球運動的催化劑。





布琳姆菲特創立身體形象運動，並於 2016 年發行紀錄片《擁抱》，探討身體形象、社交媒體以及女性如何看待自己。





這部電影現已有數百萬人在190 個國家的觀看，她在2022 年推出了 《Embrace Kids》。



Millions of people around the world shared the 'before' and 'after' photos Taryn Brumfitt posted on Facebook. Credit: Taryn Brumfitt 布琳姆菲特在周三晚上領獎時表示，解決身體形象問題是很重要，尤其是在年輕人中。







她表示：「我們不是一開始就誕生在一個討厭自己身體的世界。而是被世界「教育」的。」







「我們一直被欺負和羞辱，令我們認為的身體是問題所在。這些觀點為何能成功影響大家，是因為七成的澳洲學童認為身體形象是他們最關心的問題。」





「與我們的身體交戰不是我們生活的目的。」





她說，需要及早採取行動來解決身體形象和身體羞辱的問題。





她說：「這有很多事情可以做，而且要盡早開始，首先是我們要為孩子樹立榜樣，創造有自信的環境讓他們可以茁壯成長。」





「我們厭倦了只談論它，亦厭倦了自己的身體所帶來的苦難和痛苦。我們已經為改變做好準備，為了我們自己和下一代。」



布琳姆菲特的工作在個人層面上為許多澳洲人和世界各地的人們帶來了巨大的變化。 Source: AAP / Mick Tsikas 布琳姆菲特與身體形象專家 Zali Yager 合作，與 Embrace Hub，一個以研究主導，旨在培育身體正面性的機構，共同創作了一本育兒書籍。





她還寫了四本暢銷書藉，是國際知名的演講者，她的工作得到聯合國婦女署的認可。





全國澳洲日委員會(National Australia Day Council)主席羅奇(Danielle Roche)說，布琳姆菲特的工作為很多澳洲和世界各地的人在個人層面上帶來了強大的變化。





羅奇說：「布琳姆菲特啟發了全世界數百萬女性，讓她們對自己的身體感到舒適。」



卡瑪（Tom Calma）獲頒贈年度傑出長者

卡瑪教授是其中一個澳洲最受尊敬的人權和社會公義倡議人士。





從外交工作，到擔任前原住民事務部長 Philip Ruddock 的顧問，再擔任澳洲人權委員會的雙重職務，這位 Kungarakan 和 Iwaidja的原住民一生致力於改善原住民的權利。





在澳洲人權委員會工作期間，卡瑪教授於 2005 年發表社會公義報告(Social Justice Report)，為「縮窄差距」運動奠定了基礎。



卡瑪（Tom Calma）教授被頒授年度傑出長者。 Source: AAP / MICK TSIKAS 他在建立澳洲第一民族議會（National Congress of Australia's First Peoples）方面扮演重要的角色，帶領解決原住民吸煙問題的計劃，十多年來共同主持澳洲和解(Reconciliation Australia)，並共同領導和參與設計「原住民議會之聲」(Voice to Parliament) 的提案。





卡瑪教授目前是坎培拉大學的校長，他是一名積極的義工、顧問，也是第一位入選澳洲科學院 (Australian Academy of Science) 院士的澳洲原住民。





卡瑪教授在領獎時強調「原住民議會之聲」進入議會全民投票的重要性。





他說：「今晚所有的澳洲人，我想說全民投票不是在選擇改善人民生活或修改憲法，我們可兩者兼得，但這需要兩黨合作，各級政府共同努力，而且必須讓最受影響的人參與，即原住民和托勒斯島民。」





「我們很幸運能夠以澳洲，這個擁有世上最古老文化的地方為家。這是我們應該引以為傲的事，我們應像許多人已經在做那樣一起慶祝。」



馬比爾（Awer Mabil）獲得年度澳洲傑出青年獎

澳洲國家男子足球員馬比爾（Awer Mabil）於1995 年，在他的父母逃離南蘇丹內戰後，出生在肯亞的 Kakuma 難民營。





他在那裡度過人生的前十年，及後來到澳洲，學會了英語，並通過踢足球結識朋友。





馬比爾繼續為阿德雷德聯隊 (Adelaide United) 和世界各地的球會效力，並協助澳洲嬴出2022年世界盃資格後，全國為他慶祝。



馬比爾共同創立非牟利機構 Barefoot to Boots，旨在改善難民的健康、教育、政策和性別平等。





由於要參加歐洲足球比賽，他未能出席頒獎典禮，只能通過預先錄製的影片向觀眾致辭。





他說：「對我來說，最重要的是幫助下一代，激勵他們做回自己，追尋夢想，澳洲給了我和我的家人追尋夢想的機會。」



辛格（Amar Singh）獲得年度本地英雄獎

Turbans 4 Australia 的創辦人辛格（Amar Singh）是 2023 年澳洲本地英雄獎得主。





1998 年，15 歲的他帶著一個行李箱與母親、兩個姐姐和哥哥從印度旁遮普(Punjab)來到澳洲展開生活。





辛格於 2000 年成為澳洲公民，並從那時開始他一直以自己是澳洲錫克教徒而自豪，但他的錫克教頭巾和流著的鬍鬚，卻令他受到種族性的詆毀和侮辱。



辛格（Amar Singh）是其他類別的得獎者 Source: AAP / Salty Dingo/PR Image 他成立了 Turbans 4 Australia 以幫助需要培養歸屬感和支援的澳洲人。





這慈善機構每星期（現在有 300 多名義工）都會包裝並分發多達 450 件食品和雜貨籃，給那些在西雪梨面臨糧食不足的人。





組織還協助救災，向新州北部利斯莫爾(Lismore)的洪水災民、該州南部海岸受叢林大火影響的社區人士，以及在新冠疫情封控期間為孤立無援和弱勢的人們運送物資。





辛格表示，他希望看到來自不同背景的澳洲人都受到接納。





他說：「作為一個宗教團體的行動成員，我的夢想是看到來自不同信仰和背景的澳洲人都受到平等對待。」





「我不想看到有人因為他們的頭巾而被評價。我們都是人。我們都流著紅色的血。作為來自不同種族背景的移民，我們有責任向每個人敞開大門，讓他們了解我們的文化和傳統。」

