ChatGPT 人工智能接受法學院考試 成績出人意料

要點： ChatGPT 接受和學生面臨相同測驗，包括 95 條多項選擇題和 12 條問答題。

人工智能程式通過了法學院考試並獲得了 C+ 等級。

「ChatGPT 顯示出對基本法律條文有強烈的把握，還具有連貫性的組織和寫作能力」。

由Open AI 公司研發的 ChatGPT應用工具， 於去年 11月30日正式推出，便已席捲全球。





ChatGPT 推出不到一周，用戶數已突破100萬。它可以自行生成文本，能夠回答大家各種各樣的提問，包括量子力學、憲法到稅收和侵權等論文等等。





隨著CharGPT 的成功，獲得科技巨頭微軟再次注資，擴大雙方的合作。





微軟更宣佈將在「未來數年內注資數十億美元」，推廣OpenAI的技術，並且提供更有力的背景支援。





雖然 ChatGPT 廣受歡迎，但卻因為其獨特的功能，可以躲避抄襲檢測工具，引起學術界高度關注，更擔心引發「人工智能作弊」風潮，亦標誌著傳統課堂教學方法的終結。





因而，不少教學機構紛紛對 ChatGPT 作出不同的測試。



而近日 ChatGPT 就通過在賓夕法尼亞大學著名的沃頓商學院的企業管理碩士（MBA）課程，並取得A 級，亦通過美國醫療執照考試獲得了美國醫療執照的資格。 醫學研究人員正在考慮在真實的臨床案例中使用 ChatGPT 來協助真正的醫生。





雖然ChatGPT 在商業及醫學考試表現出色，但在法學院的測試中，表現卻出人意表。





明尼蘇達大學(Minnesota University)法學院的蔡教授（Jonathan Choi）為 ChatGPT 提出和學生相同的測驗，包括 95 條選擇題和 12 條問答題。





在周一公布的研究，題為「ChatGPT 到法學院」，他和另一名聯合作者表示，在考試中，ChatGPT的整體得分為 C+。





雖然這足以通過考試，但它在大多數科目中都接近全班墊底，並且在涉及數學的多項選擇題上「幾乎全炒」。





報告寫道：「撰寫論文時，ChatGPT 表現出對基本法律規條有強烈的把握，並且能貫徹地有紮實的組織和寫作。」





但這機械人「在開放式提問時常常難以辨識議題，這是法學院考試的核心技能。」





紐約和其他司法管轄區的官方人員已禁止在學校使用 ChatGPT，但蔡教授認為它可能是一個具價值的教學助理。





他發推文寫道：「ChatGPT 畢竟並不是一個能單獨行動的優秀法學院學生。」





「但我們希望它與人類合作，像 ChatGPT 這樣的語言模型將對參加考試的法學院學生和執業律師非常有用。」





為了淡化作弊的可能性，他在回覆另一位 Twitter 用戶時寫道，三分之二的閱卷員已能分辨論文是否由機械人撰寫。





蔡教授寫：「(他們）有一種直覺，而且他們的直覺是正確的，因為 ChatGPT 具備完美的文法並且有時會重複。」





除了全球觸目的 ChatGPT 外，由人工智能研究公司 Anthropic 閞發，名為 Claude 的人工智能在喬治梅森大學（George Mason University）中，亦「勉強通過」了經濟學及法學的考試。





人工智能正在經歷爆炸性增長，大家要關心的不僅是由 OpenAI的 ChatGPT，未來或會有更多後起之秀。

