ChatGPT 人工智能接受法學院考試 成績出人意料

要點：
- ChatGPT 接受和學生面臨相同測驗，包括 95 條多項選擇題和 12 條問答題。
- 人工智能程式通過了法學院考試並獲得了 C+ 等級。
- 「ChatGPT 顯示出對基本法律條文有強烈的把握，還具有連貫性的組織和寫作能力」。
由Open AI 公司研發的 ChatGPT應用工具，
ChatGPT 推出不到一周，用戶數已突破100萬。它可以自行生成文本，能夠回答大家各種各樣的提問，包括量子力學、憲法到稅收和侵權等論文等等。
隨著CharGPT 的成功，獲得科技巨頭微軟再次注資，擴大雙方的合作。
微軟更宣佈將在「未來數年內注資數十億美元」，推廣OpenAI的技術，並且提供更有力的背景支援。
雖然 ChatGPT 廣受歡迎，但卻因為其獨特的功能，可以躲避抄襲檢測工具，引起學術界高度關注，更擔心引發「人工智能作弊」風潮，亦標誌著傳統課堂教學方法的終結。
因而，不少教學機構紛紛對 ChatGPT 作出不同的測試。
而近日 ChatGPT 就通過在賓夕法尼亞大學著名的沃頓商學院的企業管理碩士（MBA）課程，並取得A 級，亦通過美國醫療執照考試獲得了美國醫療執照的資格。 醫學研究人員正在考慮在真實的臨床案例中使用 ChatGPT 來協助真正的醫生。
雖然ChatGPT 在商業及醫學考試表現出色，但在法學院的測試中，表現卻出人意表。
明尼蘇達大學(Minnesota University)法學院的蔡教授（Jonathan Choi）為 ChatGPT 提出和學生相同的測驗，包括 95 條選擇題和 12 條問答題。
在周一公布的研究，題為「ChatGPT 到法學院」，他和另一名聯合作者表示，在考試中，ChatGPT的整體得分為 C+。
雖然這足以通過考試，但它在大多數科目中都接近全班墊底，並且在涉及數學的多項選擇題上「幾乎全炒」。
報告寫道：「撰寫論文時，ChatGPT 表現出對基本法律規條有強烈的把握，並且能貫徹地有紮實的組織和寫作。」
但這機械人「在開放式提問時常常難以辨識議題，這是法學院考試的核心技能。」
紐約和其他司法管轄區的官方人員已禁止在學校使用 ChatGPT，但蔡教授認為它可能是一個具價值的教學助理。
他發推文寫道：「ChatGPT 畢竟並不是一個能單獨行動的優秀法學院學生。」
「但我們希望它與人類合作，像 ChatGPT 這樣的語言模型將對參加考試的法學院學生和執業律師非常有用。」
為了淡化作弊的可能性，他在回覆另一位 Twitter 用戶時寫道，三分之二的閱卷員已能分辨論文是否由機械人撰寫。
蔡教授寫：「(他們）有一種直覺，而且他們的直覺是正確的，因為 ChatGPT 具備完美的文法並且有時會重複。」
除了全球觸目的 ChatGPT 外，由人工智能研究公司 Anthropic 閞發，名為 Claude 的人工智能在喬治梅森大學（George Mason University）中，亦「勉強通過」了經濟學及法學的考試。
人工智能正在經歷爆炸性增長，大家要關心的不僅是由 OpenAI的 ChatGPT，未來或會有更多後起之秀。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。