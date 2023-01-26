【澳元走強】全澳通脹創33年新高 儲銀下月加息壓力大

澳元兌美元匯價繼續攀升，今早上升至兌0.7108美元，兌5.5647港元。





分析顯示，澳元匯價飆升，部份由於全澳通脹飆升，加息壓力增加。





昨日統計局公布到去年12月的第4季度全澳消費物價指數，較去年同期上升7.8%，高於市場預期，也是自1990年以來最高年增幅。



更多內容 有經濟學家認為澳洲通脹已到頂

數據公布後，澳洲兌美元匯價應聲反彈，最高至0.7085美元。





統計局數據顯示，食品、汽車燃料及新住宅建設價格都上升。





在12月由於聖誕強勁需求，蔬菜水果價格雖然有2012年以來最大跌幅，但與12個月前比較，仍然處於高水平。





聯邦政府與9月30日恢復收取全部燃油稅，在第4季度汽車燃油價格上升2.2%。



另外美元疲弱，也促使澳元匯價上升。





分析指出，美國經濟正在惡化，預期債券利率將下降以及美聯儲不會像市場預期那樣加息。





同時澳洲與中國關係回暖，預期中國對澳洲產品進口的禁制會逐步解除。





澳元匯價上升，對即將到海外旅行的澳洲人是好消息，進口產品價格也會相對下降。





不過目前的通脹率，遠遠高於儲備銀行2% 到3%的標準水平，市場預期儲銀下個月舉行今年第一次的議息例會，會加息至少四份一厘，指標利率會從目前的3.1厘，上升到至少3.35厘。



